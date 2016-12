06.12.2016

Mit einem Gottesdienst wurde in der Berliner Gedächtniskirche an Menschen mit HIV gedacht: an die, die mit der Immunschwächekrankheit leben, und die, die an ihr starben. Ein Nachklang zum Welt-Aids-Tag. 06.12.2016 evangelisch über HIV: Zwischen Abschied und Ankunft



