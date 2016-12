06.12.2016

Sich an Trump gewöhnen oder an ihm verzweifeln? Beides keine Option. Es geht jetzt wieder um das Grundsätzliche. Deshalb hat unsere Autorin eine Jugendbewegung gegründet. 06.12.2016 Zeit Online über politisches Engagement: Denn die, die hassen, schlafen nicht Sich an Trump gewöhnen oder an ihm verzweifeln? Beides keine Option. Es geht jetzt wieder um das Grundsätzliche. Deshalb hat unsere Autorin eine Jugendbewegung gegründet.



