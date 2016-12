07.12.2016

Deutschland im Allgemeinen und die Grünen im Besonderen haben ein Problem mit Führungsfiguren - wegen des Faschismus. Jetzt haben sich die Grünen Volker Beck entledigt. Für das Land war es das Dümmste, was sie tun konnten - wegen des Faschismus 07.12.2016 Dirk Ludigs in der Siegessäule zum grünen Sturz von Volker Beck: Den Faschisten einen Gefallen getan Deutschland im Allgemeinen und die Grünen im Besonderen haben ein Problem mit Führungsfiguren - wegen des Faschismus. Jetzt haben sich die Grünen Volker Beck entledigt. Für das Land war es das Dümmste, was sie tun konnten - wegen des Faschismus



