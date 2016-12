08.12.2016

So leicht kommt hier keiner rein: Der Berliner Club Berghain, so sagen viele, hat die härteste Tür der Welt. Zwei Schweden hat das inspiriert: Sie wollen ein klassisches Kartenspiel auf den Markt bringen, bei dem jeder einmal in die Rolle von Türsteher-Legende Sven Marquardt schlüpfen kann. S.a.: 08.12.2016 Berliner Zeitung: Geplantes Berghain-Kartenspiel sorgt für Ärger



