09.12.2016

Artem hat als schwuler Mann ein schweres Leben in Russland. Der Jurist möchte der queeren Szene helfen: Er berät sie in Rechtsfragen. Dadurch bringt er auch sich selbst in Gefahr. 09.12.2016 ze.tt über Russlands engagierte Jugend: Der Kampf für die unterdrückte LGBTQ-Szene



