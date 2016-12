09.12.2016

Die Anti-Gender-Bewegung in Polen: Dahinter steht sowohl die Regierung als auch die Katholischen Kirche. Sie sehen in der Gender-Bewegung einen Verstoß gegen die göttliche Ordnung und einen Angriff des Westens auf die polnische Identität. Der neue Erzbischof von Krakau ist einer der entschiedensten Gender-Gegner.



(mp3, 6.24 MB, 6:50min)

Deutschlandfunk zur Anti-Gender-Bewegung: Angriff des Westens auf Polen



