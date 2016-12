10.12.2016

Gespräch mit dem Schwulenaktivisen Thomas Bedall über die Aktualität von Marx, politische Freiheiten in der Gastronomie und wie die 68er dem Kapitalismus den Weg in die Postmoderne ebneten 10.12.2016 junge Welt interviewt Thomas Bedall: "Selbstausbeutung im Interesse des Kapitals"



