10.12.2016

Die evangelische Landeskirche will auch die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare zulassen. Dieser Beschluss aus dem Frühjahr 2016 hat für Unruhe in den Kirchengemeinden gesorgt. In Binzen etwa verkündeten zwei Kirchenmitglieder in einer öffentlichen Versammlung ihren Austritt. 10.12.2016 Weiler Zeitung: Früher gab's auch keine Pfarrerinnen Die evangelische Landeskirche will auch die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare zulassen. Dieser Beschluss aus dem Frühjahr 2016 hat für Unruhe in den Kirchengemeinden gesorgt. In Binzen etwa verkündeten zwei Kirchenmitglieder in einer öffentlichen Versammlung ihren Austritt.



