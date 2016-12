11.12.2016

Die Theorien, wonach es nicht nur ein biologisches, sondern auch ein soziales Geschlecht gibt, sind in den Kirchen und in der Theologie hoch umstritten. Mann ist Mann und Frau ist Frau, sagen die Kritiker. Der Theologe Gerhard Schreiber plädiert im Deutschlandfunk dafür, Vielfalt als Teil der Schöpfung zu sehen - und als gesellschaftliche Bereicherung. 11.12.2016 Deutschlandfunk über Gender und Theologie: "Warum macht uns das Angst, dass wir vielfältiger geschaffen sind?"



