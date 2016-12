>







12.12.2016

Franziskus wollte die Kirche (und damit die Welt) verändern, und hat das auch anfangs getan. Aber nun? Die Stimme des Pontifex wäre in dieser unsicheren Zeit bitter nötig. Aber er schwankt. So wie die ganze Kirche. 12.12.2016 Süddeutsche.de: Der zerrissene Papst Franziskus wollte die Kirche (und damit die Welt) verändern, und hat das auch anfangs getan. Aber nun? Die Stimme des Pontifex wäre in dieser unsicheren Zeit bitter nötig. Aber er schwankt. So wie die ganze Kirche.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau



Anderswo - Einzelansicht