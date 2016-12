12.12.2016

Schwule, Lesben und Transsexuelle gingen am Wochenende in Rio de Janeiro auf die Straße und tanzten in schrillen Kostümen und leichtbekleidet für mehr Toleranz die Copacabana entlang. 12.12.2016 Stuttgarter Nachrichten über den Gay Pride in Rio de Janeiro: Teufelchen in High Heels trifft Engel mit Federn Schwule, Lesben und Transsexuelle gingen am Wochenende in Rio de Janeiro auf die Straße und tanzten in schrillen Kostümen und leichtbekleidet für mehr Toleranz die Copacabana entlang.



