13.12.2016

Homosexualität im Fußball - allgemein ist das ein Tabuthema. Nicht so beim "Team München". Die Antwort auf Diskriminierung geben sie auf dem Platz, jetzt in der C-Klasse. 13.12.2016 BR über schwul-lesbischen Fußballclub: Team München bricht Tabuthema



