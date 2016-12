13.12.2016

13.12.2016 Echo Online: Darmstädter Verein Vielbunt übernimmt Räume in der Oetinger Villa zum Jahreswechsel

Zum Jahreswechsel übernimmt der 2010 gegründete und mittlerweile anerkannte Verein Vielbunt die Trägerschaft für die Räume in dem altehrwürdigen Haus der Oetinger Villa, die 40 Jahre lang ein städtisches Jugendhaus beherbergt haben.



