16.12.2016

In seinem Buch Shock and Awe taucht neben David Bowie auch Donald Trump auf. Simon Reynolds über Rockstars in Drag und den Showcharakter von Politik. 16.12.2016 taz-Interview über Glamrock: "Boogie ist das Schlüsselwort" In seinem Buch Shock and Awe taucht neben David Bowie auch Donald Trump auf. Simon Reynolds über Rockstars in Drag und den Showcharakter von Politik.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau