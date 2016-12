18.12.2016

18.12.2016 Huffington Post: Funkelnde Gendersterne am rot-rot-grünen Himmel über Berlin Hugo Müller-Vogg ätzt gegen den Koalitionsvertrag: "Gleich 298 Mal - auf 251 Seiten - wird der 'Genderstern' verwendet, weil das große 'I' in BürgerInnen politisch nicht (mehr) korrekt ist. Würden doch Bi-, Trans- oder Sonstige-Sexuelle auf diese Weise diskriminiert, von den Geschlechtlosen wohl ganz zu schweigen."



