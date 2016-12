>







19.12.2016

Der Politiker Volker Beck hat bei dem Nominierungsparteitag der NRW-Grünen keinen sicheren Listenplatz mehr bekommen, was in der SZ eher flapsig kommentiert wurde. Dabei hat Volker Beck sich um Deutschland sehr verdient gemacht. Ein Leser klärt auf.



