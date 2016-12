19.12.2016

19.12.2016 come-on.de: Kritischer Homo-Brief taucht in Lehrplänen auf Der offene Brief westfälischer Pfarrer an den damaligen Präses Buß, in dem Homosexualität in die Nähe von Therapie und Krankheit gerückt wurde, ist heute im Lehrplan Religionslehre einiger Schulen verankert.



