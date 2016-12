21.12.2016

Etwa 70 Frauen setzten sich auf der Lesbentagung der Evangelischen Akademie in Bad Boll mit dem beginnenden Reformationsjubiläum 2017 auseinander. Sie diskutierten intensiv, was das Reformationsjubiläum 2017 für lesbische Frauen bedeuten könnte. 21.12.2016 evangelisch.de über die Lesbentagung in Bad Boll: Freiheit, Liebe und Verantwortung



