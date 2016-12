>







21.12.2016

In vielen Staaten werden Menschen nach wie vor wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität verfolgt. In Deutschland haben sie Anspruch darauf, als Flüchtlinge anerkannt zu werden - so sehen es die Qualifikationsrichtlinie und das deutsche Asylrecht ausdrücklich vor. Dennoch ist die Situation von wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität verfolgten SOGI-Flüchtlingen auch in Deutschland nicht rosig. 21.12.2016 Verfassungsblog über Asyl wegen sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität: Nur fragmentarischer Schutz In vielen Staaten werden Menschen nach wie vor wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität verfolgt. In Deutschland haben sie Anspruch darauf, als Flüchtlinge anerkannt zu werden - so sehen es die Qualifikationsrichtlinie und das deutsche Asylrecht ausdrücklich vor. Dennoch ist die Situation von wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität verfolgten SOGI-Flüchtlingen auch in Deutschland nicht rosig.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau



Anderswo - Einzelansicht