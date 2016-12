Ausgewählter Artikel:

» (22.12.2016) derStandard.at interviewt Genderforscher: "Trump muss vorsichtig bei Homo-Rechten sein"

Was die US-Präsidentschaft Donald Trumps und Mike Pence' für die Rechte sexueller Minderheiten bedeuten wird, schätzt Yale-Professor George Chauncey ein

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. Dezember 2016

» VICE Sports: Was Fußballprofis über Schwule sagen - bewertet von einem schwulen Fußballer

Profis haben Erklärungsversuche für die bisher fehlenden Coming-Outs im Fußball geliefert oder sich schlicht und einfach mit ignoranter Homophobie gerühmt. Wir wollten verstehen, wie ein schwuler Fußballfan und -Spieler diese Sätze einschätzt.

» Queer Nations: Die verlorene Liebe der queeren Holocaustüberlebenden

Der homophobe Alltag des Gräuel ist das Thema der Historikerin Anna Hájková - das Zusammenleben in den Deportationslagern des NS-Regimes und die bis heute bestehende Lücke in Erinnerungs- und Wissenschaftswelt.

» Basler Zeitung: Bitte keine Quoten-Schauspieler

Die neuen Regelung der Bafta zur Förderung von Vielfalt vor und hinter der Kamera findet unsere Kolumnistin zwar gut. Zu starre Regeln könnten aber auch verheerende Folgen haben.

» katholisch.de interviewt Wunibald Müller: "Entweder ist man homosexuell oder nicht"

Eigentlich ist Wunibald Müller mit den neuen vatikanischen Richtlinien zur Priesterausbildung ganz zufrieden. Gäbe es da nicht das Kapitel zur Homosexualität. In den Augen des Theologen und Psychotherapeuten ist das nicht nur diskriminierend, sondern birgt auch Gefahren für die Priester und ihre Umwelt.

» Tagesspiegel: Transidente Kinder besser vor Schikanen schützen

In Bildung und Gesundheit muss sich vieles verändern, damit Trans*Menschen selbstbestimmt leben können. Ein Gastbeitrag der Berliner Psychotherapeut_in Gisela Wolf

» Jungle World: Gebärfreudig und hetero

Das konservative Frauenbild kommt wieder in Mode. Zwar erleichtert die Politik die Teilhabe von Frauen am Erwerbsleben, an der Rollen­verteilung zwischen den Geschlechtern ändert das aber wenig.

» Tagesspiegel über Rechtspopulismus: Wie sich die Allianzen verschieben

"Um alles Muslimische von sich zu weisen, geriere sich der pseudo-christliche Säkularismus als Verfechter liberaler Werte, berufe sich auf Frauenrechte oder, wie in den Niederlanden, auf Lesben- und Schwulenrechte."

» bz Basel über Vielfalt im Theater: "Das Gefühl, offen zu sein, trügt meistens"

Die Expertin Inés Mateos vermisst an Institutionen wie dem Theater Basel, dass sie die menschliche Vielfalt repräsentieren.

21. Dezember 2016

» Bayernkurier: Werteorientierte Familien- und Sexualerziehung

Die werteorientierte Familien- und Sexualerziehung steht auch im Mittelpunkt der neuen Richtlinien für die Familien- und Sexualerziehung in den bayerischen Schulen, betont Kultusminister Spaenle. S.a.: Bayerns Kultusminister vor Homohassern eingeknickt (18.12.2016)

» Onetz über das Theaterstück "Rosa Wolken": Queer, schrill und temporeich

Herbert Herrmann, Jochen Busse oder Simone Rethel - Boulevardtheater war einmal große Abendunterhaltung im deutschen Fernsehen. Heute muss man zurück zur Quelle, zur Theaterbühne. Das kann daneben gehen, aber auch sehr unterhaltsam sein - wie zum Beispiel am Dienstagabend auf der Kulturbühne.

» der Freitag über Didier Eribon: Scham und Haltung

Didier Eribon war der Intellektuelle des Jahres 2016. Er steht für eine neue Art politischen Denkens. S.a.: Warum wählt Mutti die Rechtsextremen? (11.09.2016)

» Süddeutsche.de: Mit Kindern über Regenbogenfamilien reden

Vater, Mutter, Kind: Dieses Modell trifft längst nicht mehr die Lebenswirklichkeit vieler Familien.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Schwere Vorwürfe gegen CSD-Veranstalter

Weihnachtsfrieden war weit entfernt bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Kölner Lesben- und Schwulentag (Klust), dem Organisator von Cologne Pride und Christopher Street Day (CSD): Auf dem Treffen mit 82 Teilnehmern wurden gegen den aktuellen ehrenamtlichen Vorstand schwere Vorwürfe hinsichtlich der Finanzen erhoben, die in Schieflage geraten sind.

» Verfassungsblog über Asyl wegen sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität: Nur fragmentarischer Schutz

In vielen Staaten werden Menschen nach wie vor wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität verfolgt. In Deutschland haben sie Anspruch darauf, als Flüchtlinge anerkannt zu werden - so sehen es die Qualifikationsrichtlinie und das deutsche Asylrecht ausdrücklich vor. Dennoch ist die Situation von wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität verfolgten SOGI-Flüchtlingen auch in Deutschland nicht rosig.

» Die Welt über das Stück "Ludwig II." in Wien: Die Alpen sind Berge, aber dieser König war Berger

Lehrstunde in Sachen Pop: Regie-Aufsteiger Bastian Kraft inszeniert "Ludwig II." als Drei-Personen-Stück in Wien

» Berliner Morgenpost interviewt lesbische Olympiasiegerin Kira Walkenhorst: "Das alles gehört zu mir"

Olympiasiegerin Kira Walkenhorst spricht über die Sportlerwahl, körperliche Opfer, den erhofften WM-Titel und ihre Homosexualität.

» stern.de: Mama und Mami - wenn Kinder zwei Mütter haben

Familie ist inzwischen mehr als Vater-Mutter-Kind. Neben Alleinerziehenden und Patchworkfamilien gibt es eine kleine, stark wachsende Minderheit: Regenbogenfamilien. Wie ist es, wenn gleichgeschlechtliche Paare ihren Wunsch nach Kindern verwirklichen?

» evangelisch.de über die Lesbentagung in Bad Boll: Freiheit, Liebe und Verantwortung

Etwa 70 Frauen setzten sich auf der Lesbentagung der Evangelischen Akademie in Bad Boll mit dem beginnenden Reformationsjubiläum 2017 auseinander. Sie diskutierten intensiv, was das Reformationsjubiläum 2017 für lesbische Frauen bedeuten könnte.

» Harald Martenstein im ZEITmagazin: Über die Fortpflanzung der Zukunft

"In den Berichten wurde hervorgehoben, dass dann auch homosexuelle Paare gemeinsam Kinder erzeugen können. Aus den Zellen der einen Person wird das Ei gemacht, aus denen der anderen Person der Samen. Wer Mutter wird und wer Vater, müssen die beiden ausdiskutieren."