» (24.12.2016) Die Welt: Wie ein junger Priester über Sex und Schwule denkt

Eine junge Journalistin, ein Priester und eine Mission: Ein Jahr lang taucht sie ein in die ihr fremde Lebenswelt des Geistlichen, fragt, hakt nach und dokumentiert all das im Internet - ohne Tabus.

24. Dezember 2016

» Krautreporter: Die neuen Kinder vom Bahnhof Zoo (Teil III)

Viele jugendliche Flüchtlinge bekommen nicht die Hilfe, die sie dringend benötigen. So wie Fahrim* und seine afghanischen Bekannten, die wir in einem Berliner Park kennengelernt hatten. Als wir Fahrim an diesem Abend wiedertreffen, geht es ihm nicht gut.

» Tagesspiegel: Wie feiern queere Menschen Weihnachten?

Ein Weihnachtsspezial unserer Kolumne "Heteros fragen, Homos antworten": Der Regisseur Rosa von Praunheim über Glitzer, Kitsch und Homo-Revolutionäres unterm Tannenbaum.

» National Geographic: Die Gender-Revolution - Neue Wörter für eine neue Welt

Mann? Frau? Weder noch? Im 21. Jahrhundert hinterfragen immer mehr Menschen ihre Geschlechtsidentität und genießen neue Rechte und Freiheiten. Ein Prozess mit sozialen, medizinischen und politischen Folgen. Ein Glossar für die große Debatte. S.a.: Trans* Mädchen inspiriert die Welt (16.12.2016)

» kreiszeitung.de über einen schwulen Pastor: "Die Verbindlichkeit ist groß"

Benjamin Will fühlt sich als neuer Bassener Pastor in St. Petri Oyten bereits gut aufgenommen

» Die Presse: Iwans Couch liebt's hetero

Außerhalb Europas liebt man anders. Dem trug auch Ikea Rechnung. Die Kritik dafür muss man aushalten, wenn man zu Hause politisch so korrekt ist.

» taz über Solidarität unter Unterdrückten: Das schönste Gefühl der Welt

Klassenkampf und Minderheitenschutz gehören zusammen. Der Gerechtigkeitssinn der Menschen kann sie zusammenführen.

» evangelisch.de über queere Weihnachten: Der da kommt

Die Wiederkunft Christi ist eine wunderbar tröstliche Verheißung. Auch homosexuellen-, bisexuellen-, intersexuellen-, transgeschlechtlichen- und queeren Menschen, sowie deren Unterstützer_innen gibt sie Anlass zur Hoffnung.

» NDR.de über Olivia Jones: "St. Pauli ist einzigartig"

In der Serie "Das liebe ich am Norden!" erzählen Prominente, was ihnen an Norddeutschland gefällt. Dragqueen Olivia Jones kann sich ein Leben ohne St. Pauli gar nicht vorstellen.

23. Dezember 2016

» DRadio-Wissen-Podcast über ein Coming-out zu Weihnachten: Zum Fest wird ausgepackt

Colin zieht für ein Auslandsemester aus den USA nach Köln. Er verliebt sich in Marius. Das Coming-out vor der Familie plant er für Weihnachten ein.

» Rhein Neckar Zeitung über einen Schwulen zum Ausleihen: "Lebende Bibliothek" fördert Begegnung

Würden Sie sich einen Menschen ausleihen? Um darin zu lesen, wie in einem Buch? Die "Lebende Bibliothek" in Köln ermöglicht genau das: Gespräche mit einer Blinden. Einem Bankräuber. Einem schwulen Juden. Heute besuchen die menschlichen "Bücher" ein Bonner Berufskolleg.

» derStandard.at spricht mit Mario Lindner u.a. über sein Coming-out

"Wenn mein Outing einem einzigen Jugendlichen geholfen hat, besser mit seiner Homosexualität umzugehen, dann war es richtig." S.a.: Österreichs neues \"First Couple\" (23.12.2016)

22. Dezember 2016

» VICE Sports: Was Fußballprofis über Schwule sagen - bewertet von einem schwulen Fußballer

Profis haben Erklärungsversuche für die bisher fehlenden Coming-Outs im Fußball geliefert oder sich schlicht und einfach mit ignoranter Homophobie gerühmt. Wir wollten verstehen, wie ein schwuler Fußballfan und -Spieler diese Sätze einschätzt.

» Queer Nations: Die verlorene Liebe der queeren Holocaustüberlebenden

Der homophobe Alltag des Gräuel ist das Thema der Historikerin Anna Hájková - das Zusammenleben in den Deportationslagern des NS-Regimes und die bis heute bestehende Lücke in Erinnerungs- und Wissenschaftswelt.

» Basler Zeitung: Bitte keine Quoten-Schauspieler

Die neuen Regelung der Bafta zur Förderung von Vielfalt vor und hinter der Kamera findet unsere Kolumnistin zwar gut. Zu starre Regeln könnten aber auch verheerende Folgen haben.

» katholisch.de interviewt Wunibald Müller: "Entweder ist man homosexuell oder nicht"

Eigentlich ist Wunibald Müller mit den neuen vatikanischen Richtlinien zur Priesterausbildung ganz zufrieden. Gäbe es da nicht das Kapitel zur Homosexualität. In den Augen des Theologen und Psychotherapeuten ist das nicht nur diskriminierend, sondern birgt auch Gefahren für die Priester und ihre Umwelt.

» Tagesspiegel: Transidente Kinder besser vor Schikanen schützen

In Bildung und Gesundheit muss sich vieles verändern, damit Trans*Menschen selbstbestimmt leben können. Ein Gastbeitrag der Berliner Psychotherapeut_in Gisela Wolf

» Jungle World: Gebärfreudig und hetero

Das konservative Frauenbild kommt wieder in Mode. Zwar erleichtert die Politik die Teilhabe von Frauen am Erwerbsleben, an der Rollen­verteilung zwischen den Geschlechtern ändert das aber wenig.

» derStandard.at interviewt Genderforscher: "Trump muss vorsichtig bei Homo-Rechten sein"

Was die US-Präsidentschaft Donald Trumps und Mike Pence' für die Rechte sexueller Minderheiten bedeuten wird, schätzt Yale-Professor George Chauncey ein

» Tagesspiegel über Rechtspopulismus: Wie sich die Allianzen verschieben

"Um alles Muslimische von sich zu weisen, geriere sich der pseudo-christliche Säkularismus als Verfechter liberaler Werte, berufe sich auf Frauenrechte oder, wie in den Niederlanden, auf Lesben- und Schwulenrechte."