» (27.12.2016) Tagesspiegel: Gerechtigkeit kennt keine Obergrenze

Warum eine offene Gesellschaft sich selbst verrät, wenn sie Minderheiten gegen andere Gruppen ausspielt. Ein Essay.

27. Dezember 2016

» BR.de: Team München bricht Tabu

Homosexualität ist längst nichts mehr Besonderes mehr. Homophobie gibts aber trotzdem noch. Der Münchner Kickverein Team München thematisiert Schwulenfeindlichkeit genau da, wo es immer noch viele Vorurteile gibt: beim Fußball.

» VDZ-Chef Stephan Holthoff-Pförtner: Plurale Gesellschaft verteidigen

Der neue Präsident des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger sowie CDU-NRW-Schatzmeister meint im FAZ-Interview: "Wir leben in Deutschland in einer pluralen Gesellschaft, die ich genieße und auf die ich stolz bin. Ich hätte mir 1969, als ich die Schule verließ, nicht vorstellen können, dass ich im Jahr 2016 verpartnert sein würde und mit einem Adoptivsohn, seiner Frau und deren Kindern in einer Gesellschaft frei leben kann - und akzeptiert werde. Diese Gesellschaft müssen wir verteidigen." s.a.: Helmut Kohl Trauzeuge bei Verpartnerung (19.07.2013)

» Kurier: In China muss Heirat sein

Heiraten hat in China immer noch einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert - was gerade für Single-Frauen und Homosexuelle eine große Last ist.

» National Geographic: "Der Reformbedarf für das Transsexuellengesetz ist riesig"

1980 wurde in Deutschland das Transsexuellengesetz verabschiedet, der Text galt damals als progressiv. Mehr als 30 Jahre später ist der Reformbedarf groß, erklärt die Anwältin und freie Wissenschaftlerin Laura Adamietz.

» National Geographic porträtiert transsexuelle Frau: Endlich Mensch!

Nicole Faerber wurde als Mann erzogen. Mit 43 Jahren entschied sie sich, als Frau zu leben. Seit einer Operation weiß sie, wie sich das richtige Leben anfühlt.

» Zeit-Nachruf auf George Michael: Lieder eines besseren Lebens

Der große britische Popmusiker George Michael ist mit nur 53 Jahren gestorben. Er kannte die hellsten und dunkelsten Momente und hat für alle Welt darüber gesungen.

» Süddeutsche.de zum Tod von George Michael: So schön, so zerbrechlich

Mit "Last Christmas" und "Faith" wurde er weltberühmt. Seine Songs klingen leicht und poppig - aber George Michael war innerlich zerrissen.

26. Dezember 2016

» taz-Nachruf auf George Michael: "I'm never gonna dance again"

George Michael, der bekennende Schwule, steht für Beat-Wunder mit Ewigkeitscharakter, die nicht nur Teens mitreißen.

» taz: Ein Imam muss kein Mann sein

Die Mariam-Moschee ist die erste von Frauen geleitete Moschee in Skandinavien. Sie will Vorurteile abbauen und gegen das Patriarchat kämpfen.

25. Dezember 2016

» derStandard.at interviewt Michael Schmidt-Salomon: "Religionsfreiheit ist kein Freibrief"

Michael Schmidt-Salomon, Philosoph und Religionskritiker, über die Bedrohung der offenen Gesellschaft, die Grenzen der Toleranz und das Konzept "Abschreckung durch Freiheit"

24. Dezember 2016

» Krautreporter: Die neuen Kinder vom Bahnhof Zoo (Teil III)

Viele jugendliche Flüchtlinge bekommen nicht die Hilfe, die sie dringend benötigen. So wie Fahrim* und seine afghanischen Bekannten, die wir in einem Berliner Park kennengelernt hatten. Als wir Fahrim an diesem Abend wiedertreffen, geht es ihm nicht gut.

» Tagesspiegel: Wie feiern queere Menschen Weihnachten?

Ein Weihnachtsspezial unserer Kolumne "Heteros fragen, Homos antworten": Der Regisseur Rosa von Praunheim über Glitzer, Kitsch und Homo-Revolutionäres unterm Tannenbaum.

» National Geographic: Die Gender-Revolution - Neue Wörter für eine neue Welt

Mann? Frau? Weder noch? Im 21. Jahrhundert hinterfragen immer mehr Menschen ihre Geschlechtsidentität und genießen neue Rechte und Freiheiten. Ein Prozess mit sozialen, medizinischen und politischen Folgen. Ein Glossar für die große Debatte. S.a.: Trans* Mädchen inspiriert die Welt (16.12.2016)

» kreiszeitung.de über einen schwulen Pastor: "Die Verbindlichkeit ist groß"

Benjamin Will fühlt sich als neuer Bassener Pastor in St. Petri Oyten bereits gut aufgenommen

» Die Presse: Iwans Couch liebt's hetero

Außerhalb Europas liebt man anders. Dem trug auch Ikea Rechnung. Die Kritik dafür muss man aushalten, wenn man zu Hause politisch so korrekt ist.

» Die Welt: Wie ein junger Priester über Sex und Schwule denkt

Eine junge Journalistin, ein Priester und eine Mission: Ein Jahr lang taucht sie ein in die ihr fremde Lebenswelt des Geistlichen, fragt, hakt nach und dokumentiert all das im Internet - ohne Tabus.

» taz über Solidarität unter Unterdrückten: Das schönste Gefühl der Welt

Klassenkampf und Minderheitenschutz gehören zusammen. Der Gerechtigkeitssinn der Menschen kann sie zusammenführen.

» evangelisch.de über queere Weihnachten: Der da kommt

Die Wiederkunft Christi ist eine wunderbar tröstliche Verheißung. Auch homosexuellen-, bisexuellen-, intersexuellen-, transgeschlechtlichen- und queeren Menschen, sowie deren Unterstützer_innen gibt sie Anlass zur Hoffnung.

» NDR.de über Olivia Jones: "St. Pauli ist einzigartig"

In der Serie "Das liebe ich am Norden!" erzählen Prominente, was ihnen an Norddeutschland gefällt. Dragqueen Olivia Jones kann sich ein Leben ohne St. Pauli gar nicht vorstellen.