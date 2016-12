Ausgewählter Artikel:

» (29.12.2016) Merkur über Rauswurf lesbischer Hortleiterin: Sowas darf nie wieder passieren

Ein Antidiskriminierungsgrundsatz soll in Verträgen aufgenommen werden, die die Gemeinde mit externen Trägern schließt. Das fordert SPD-Gemeinderat Thomas Hünerfauth. Grund ist der Eklat vor einem Jahr.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. Dezember 2016

» web.de: 2016 ist das Jahr der Lesben, Schwulen und Co.

Das Jahr 2016 brachte nicht nur Schlechtes mit sich, denn es ist auch das Jahr, in dem die Rechte Homosexueller gestärkt wurden. Das sind die Fortschritte für die LGBT.

» Merkur über Rauswurf lesbischer Hortleiterin: Sowas darf nie wieder passieren

Ein Antidiskriminierungsgrundsatz soll in Verträgen aufgenommen werden, die die Gemeinde mit externen Trägern schließt. Das fordert SPD-Gemeinderat Thomas Hünerfauth. Grund ist der Eklat vor einem Jahr.

» Boyens Medien: Sexuelle Vielfalt

Im Rahmen des Herbstprogramms der Initiative "Westküste denkt Queer" gab es erstmals eine Kooperation mit der Berufsfachschule für Sozialpädagogik am BBZ Dithmarschen.

» Kurier über Mario Lindner: "Von 'Hass im Netz' zu digitaler Courage"

SPÖ-Politiker Mario Lindner setzt sich für Gleichberechtigung ein und vermisst Mut in der Politik.

» 20 Minuten über Hans-Ueli Vogt: "Schwule feinden mich öfter an als SVP-Leute"

Er ist der Mann, der für die SVP die «fremden Richter» bodigen will: 20 Minuten hat Jus-Professor Hans-Ueli Vogt zum Zmittag getroffen.

» Mallorca Zeitung interviewt Ulrike Lunacek: Ein Regenbogen-Schal für den Papst

Die Vize-Präsidentin des EU-Parlaments, Gast beim Lesben-Festival Ella auf Mallorca, über Hass in sozialen Netzwerken, den Mut zum Outing und schwule Flüchtlinge

» FAZ-Interview mit Wolfgang Joop: Lachen ist lächerlich

Wolfgang Joop weiß, warum Models besser Bitches sind als liebe Mädchen. Im Interview verrät er zudem, wieso er fast Mitleid mit Günther Jauch und Sehnsucht nach einer Lederhose hat.

» SRF über Young M.A: Diese Rapperin killt die Rap-Homophobie

Nicki Minaj war die letzte Frau, die in der Männerdomäne Rap etwas zu sagen hatte. Viel Aufmerksamkeit bekam sie für ihre anzüglichen Texte, weniger für ihre Rap-Skills. Young M.A ist anders: Sie rappt mit so viel Feuer, dass Äusserlichkeiten keine Rolle mehr spielen. Das ist neu im Rap-Game.

» NOZ: Mama und Mami - Zwei Frauen aus Bremen wählen für Wunsch-Nachwuchs die Samenbank

Wenn die dreijährigen Zwillingsjungen aus Bremen nach ihrem Papa gefragt werden, kommt die Antwort schnell: "Wir haben eine Mama und eine Mami", erklären sie.

-w-



» FAZ zu Studie über LGBT in Mecklenburg-Vorpommern: Kreuz und queer

Die Studie gilt als Pilotprojekt: Über zwei Jahre wurde die Lebenslage von Schwulen, Lesben und Transsexuellen in Mecklenburg-Vorpommern untersucht. Trotz Wertewandel und zunehmender Akzeptanz gehört Diskriminierung noch immer zum Alltag. s.a.: MV: Fast alle LGBT-Schüler beklagen Diskriminierung (05.12.2016)

28. Dezember 2016

» Kopf des Jahres der Basellandschaftlichen Zeitung: Carolin Emcke

Die deutsche Autorin ist zur moralischen Instanz geworden. Darum hat die Kulturredaktion diePublizistin zum Kopf des Jahres gewählt. Doch die Frage bleibt: Wie kann man Populismus und Hass begegnen?

» Gießener Anzeiger: Aids-Hilfe bietet beim "Rainbow Refugees Café" Hilfe für homo-, bi- und transsexuelle Flüchtlinge

Wenn sich montagabends die Räume der Aids-Hilfe öffnen, wird dort gemeinsam gelacht, getanzt, gespielt und gekocht. Hier kann jeder so sein, wie er möchte. Für diejenigen, die zum "Rainbow Refugee Café" kommen, ist das nicht selbstverständlich. Mit den Treffen soll homo-, bi- und transsexuellen Flüchtlingen ein sicherer Ort geboten werden.

» Süddeutsche.de: George Michael, der stille Wohltäter

Er unterstützte Kinderhilfswerke, Aids-Stiftungen und half schon mal selbst in einem Obdachlosenheim: Georges Michaels Tod bestürzt nicht nur seine Fans, sondern auch viele Charity-Organisationen.

» Kölnische Rundschau: Homosexueller Arzt aus Euskirchen darf nicht Blutspenden

Er würde ja helfen, doch er darf nicht. Als Arzt im Kreisgesundheitsamt ist Christian Ramolla mit den Sorgen der Mediziner vertraut, die den Mangel an Blutkonserven in Deutschland beklagen.

27. Dezember 2016

» Tagesspiegel: Gerechtigkeit kennt keine Obergrenze

Warum eine offene Gesellschaft sich selbst verrät, wenn sie Minderheiten gegen andere Gruppen ausspielt. Ein Essay.

» BR.de: Team München bricht Tabu

Homosexualität ist längst nichts mehr Besonderes mehr. Homophobie gibts aber trotzdem noch. Der Münchner Kickverein Team München thematisiert Schwulenfeindlichkeit genau da, wo es immer noch viele Vorurteile gibt: beim Fußball.

» VDZ-Chef Stephan Holthoff-Pförtner: Plurale Gesellschaft verteidigen

Der neue Präsident des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger sowie CDU-NRW-Schatzmeister meint im FAZ-Interview: "Wir leben in Deutschland in einer pluralen Gesellschaft, die ich genieße und auf die ich stolz bin. Ich hätte mir 1969, als ich die Schule verließ, nicht vorstellen können, dass ich im Jahr 2016 verpartnert sein würde und mit einem Adoptivsohn, seiner Frau und deren Kindern in einer Gesellschaft frei leben kann - und akzeptiert werde. Diese Gesellschaft müssen wir verteidigen." s.a.: Helmut Kohl Trauzeuge bei Verpartnerung (19.07.2013)

» Kurier: In China muss Heirat sein

Heiraten hat in China immer noch einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert - was gerade für Single-Frauen und Homosexuelle eine große Last ist.

» National Geographic: "Der Reformbedarf für das Transsexuellengesetz ist riesig"

1980 wurde in Deutschland das Transsexuellengesetz verabschiedet, der Text galt damals als progressiv. Mehr als 30 Jahre später ist der Reformbedarf groß, erklärt die Anwältin und freie Wissenschaftlerin Laura Adamietz.

» National Geographic porträtiert transsexuelle Frau: Endlich Mensch!

Nicole Faerber wurde als Mann erzogen. Mit 43 Jahren entschied sie sich, als Frau zu leben. Seit einer Operation weiß sie, wie sich das richtige Leben anfühlt.