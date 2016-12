Ausgewählter Artikel:

» (30.12.2016) Deutschlandradio Kultur: Hasswelle bei der "Auf Klo"-Redaktion

"Auf Klo" ist eine neue Sendung bei "funk", dem Jugendangebot von ARD und ZDF. Offenbar gefällt sie Frauenhassern gut. Die Redaktion verbringt viel Zeit damit, den Angriffen im Netz Paroli zu bieten. Manchmal helfen nur noch Ironie und Sarkasmus.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. Dezember 2016

» Süddeutsche.de: Es bleibt in der Familie

Die Heinrich-Böll-Stiftung schlägt vor, wie das Zusammenleben von Frauen, Männern und Kindern künftig rechtlich geregelt werden könnte.

» Thüringer Allgemeine interviewt lesbische Beachvolleyballerin: Kira Walkenhorst: "Das alles gehört zu mir"

Beachvolleyballerin Kira Walkenhorst im Interview über die Sportlerwahl, körperliche Opfer fürs Gold und ihre Homosexualität

» ze.tt: 8 Fragen, die Bisexuelle nicht mehr hören können

Jeder weiß, was Homosexualität ist. Wer sich dagegen als bisexuell outet, löst selbst in aufgeklärten Freundeskreisen Unsicherheit aus. Unsere Autorin listet die nervigsten Fragen auf.

» OVB online interviewt Kinderbuchautor: "Zwei Bären für mehr Toleranz"

Hans Gärtner, ehemaliger Professor für Grundschulpädagogik und -didaktik, schreibt seit einigen Jahren Kinderbücher. Zusammen mit der Künstlerin Christel Kaspar erzählt er jetzt die Geschichte zweier schwuler Bären. S.a.: Schwule Bärenliebe für Kinder zwischen vier und sechs (08.12.2016)

» barfi.ch: "Praisecamp" in Basel, hochmodern inszeniert, inhaltlich bedenklich rückschrittlich

Momentan findet in der Messe Basel das "Praisecamp 2016" statt, eine Großveranstaltung für junge Christen, die sich teilweise auch in der Innerstadt manifestiert. Tausende Besucherinnen und Besucher lassen sich in diesem Rahmen von einer Version des Christentums begeistern, die zwar in Sachen Technik, Marketing und Massenpsychologie, hochmodern aufbereitet, inhaltlich jedoch fundamentalistisch und bedenklich rückschrittlich ist.

» Berliner Zeitung: "Gender-Marketing ist viel mehr geworden"

Unter den Weihnachtsbäumen ist Spielzeugwelt zweigeteilt: Pinkfarbene Glitzerpuppen für Mädchen, blaue Rennautos für Jungs. Stevie Meriel Schmiedel, Geschäftsführerin der Protestorganisation Pinkstinks, kritisiert diese limitierende Geschlechterzuweisung für Kinder. Im Interview erklärt sie, warum Stereotype schon im Kindergarten entstehen und warum junge Frauen sich oft nicht mehr mit dem Begriff Feminismus identifizieren.

» Deutschlandradio Kultur: Hasswelle bei der "Auf Klo"-Redaktion

"Auf Klo" ist eine neue Sendung bei "funk", dem Jugendangebot von ARD und ZDF. Offenbar gefällt sie Frauenhassern gut. Die Redaktion verbringt viel Zeit damit, den Angriffen im Netz Paroli zu bieten. Manchmal helfen nur noch Ironie und Sarkasmus.

29. Dezember 2016

» VICE: Wie der Rechtsterrorismus auf Facebook organisiert wird

"Gutmenschen-Meldezentralen", Einladungen zur "Reichspogromnacht 2016" und Mordaufrufe: nur ein paar Klicks entfernt.

» Tagesspiegel: Darf man fragen, ob jemand lesbisch oder schwul ist?

Unsere Kolumne Heteros fragen, Homos antworten: Dieses Mal geht es darum, ob und wie man sich nach Homosexualität erkundigen sollte.

-w-



» Siegessäule-Interview mit Volker Beck: "Man kann auch verlieren"

SIEGESSÄULE sprach mit dem schwulen Grünen-Politiker über die Gründe für seine Wahlniederlage

» web.de: 2016 ist das Jahr der Lesben, Schwulen und Co.

Das Jahr 2016 brachte nicht nur Schlechtes mit sich, denn es ist auch das Jahr, in dem die Rechte Homosexueller gestärkt wurden. Das sind die Fortschritte für die LGBT.

» Merkur über Rauswurf lesbischer Hortleiterin: Sowas darf nie wieder passieren

Ein Antidiskriminierungsgrundsatz soll in Verträgen aufgenommen werden, die die Gemeinde mit externen Trägern schließt. Das fordert SPD-Gemeinderat Thomas Hünerfauth. Grund ist der Eklat vor einem Jahr.

» Boyens Medien: Sexuelle Vielfalt

Im Rahmen des Herbstprogramms der Initiative "Westküste denkt Queer" gab es erstmals eine Kooperation mit der Berufsfachschule für Sozialpädagogik am BBZ Dithmarschen.

» Kurier über Mario Lindner: "Von 'Hass im Netz' zu digitaler Courage"

SPÖ-Politiker Mario Lindner setzt sich für Gleichberechtigung ein und vermisst Mut in der Politik.

» 20 Minuten über Hans-Ueli Vogt: "Schwule feinden mich öfter an als SVP-Leute"

Er ist der Mann, der für die SVP die «fremden Richter» bodigen will: 20 Minuten hat Jus-Professor Hans-Ueli Vogt zum Zmittag getroffen.

» Mallorca Zeitung interviewt Ulrike Lunacek: Ein Regenbogen-Schal für den Papst

Die Vize-Präsidentin des EU-Parlaments, Gast beim Lesben-Festival Ella auf Mallorca, über Hass in sozialen Netzwerken, den Mut zum Outing und schwule Flüchtlinge

» FAZ-Interview mit Wolfgang Joop: Lachen ist lächerlich

Wolfgang Joop weiß, warum Models besser Bitches sind als liebe Mädchen. Im Interview verrät er zudem, wieso er fast Mitleid mit Günther Jauch und Sehnsucht nach einer Lederhose hat.

» SRF über Young M.A: Diese Rapperin killt die Rap-Homophobie

Nicki Minaj war die letzte Frau, die in der Männerdomäne Rap etwas zu sagen hatte. Viel Aufmerksamkeit bekam sie für ihre anzüglichen Texte, weniger für ihre Rap-Skills. Young M.A ist anders: Sie rappt mit so viel Feuer, dass Äusserlichkeiten keine Rolle mehr spielen. Das ist neu im Rap-Game.

» NOZ: Mama und Mami - Zwei Frauen aus Bremen wählen für Wunsch-Nachwuchs die Samenbank

Wenn die dreijährigen Zwillingsjungen aus Bremen nach ihrem Papa gefragt werden, kommt die Antwort schnell: "Wir haben eine Mama und eine Mami", erklären sie.

» FAZ zu Studie über LGBT in Mecklenburg-Vorpommern: Kreuz und queer

Die Studie gilt als Pilotprojekt: Über zwei Jahre wurde die Lebenslage von Schwulen, Lesben und Transsexuellen in Mecklenburg-Vorpommern untersucht. Trotz Wertewandel und zunehmender Akzeptanz gehört Diskriminierung noch immer zum Alltag. s.a.: MV: Fast alle LGBT-Schüler beklagen Diskriminierung (05.12.2016)