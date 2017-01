Ausgewählter Artikel:

02. Januar 2017

» Kurier interviewt Xavier Dolan: "Alle meine Filme sind hysterisch"

Regisseur Xavier Dolan über sein herrlich exzentrisches Familienporträt "Einfach das Ende der Welt".

» der Freitag interviewt ehemalige Dr. Sommer: Oh ja!

Wie falsche Informationen Sexualität verändern und wann Aufklärung politisch wird, weiß die ehemalige Dr. Sommer

» Berliner Zeitung über den Rechtsruck: Es geht nicht um Demokratie, sondern um Sex

"Die Globalisierung hat also nicht nur vielerorts soziale Ungleichheit und damit eine Wählerschaft für die Populisten gezeitigt. Sie hat zudem rechtes Denken auf eine Weise transformiert, die es anschlussfähig macht an gesellschaftliche Verhältnisse, die nicht mehr in traditionell konservative Wertvorstellungen zu integrieren sind "

» Mittelbayerische: Kirchen öffnen sich homosexuellen Paaren

Für etliche homosexuelle Paare bleibt eine kirchliche Trauung ein unerfüllter Wunsch. Evangelische Landeskirchen gehen voran.

01. Januar 2017

» WAZ: Angriff auf jungen Homosexuellen - Prozess startet im Januar

Pfingstmontag verfolgten und attackierten drei Heranwachsende Christian Siever, weil er schwul ist. Im Januar soll der Prozess starten.

31. Dezember 2016

» Tagesspiegel: Was wünschen sich queere Menschen für 2017?

Ein Jahreswechsel-Spezial unserer Kolumne "Heteros fragen, Homos antworten": Die Kreuzberger Bürgermeisterin Monika Herrmann über queerpolitische Wünsche für 2017.

» Deutschlandradio Kultur: "Rafael heißt: Gott heilt" - Transsexualität im Judentum

Während das liberale Judentum kein Problem mit Transsexualität hat, sehen die meisten orthodoxen Rabbiner darin einen Verstoß gegen göttliche Gebote. Doch eigentlich ist die Bibel beim Thema Transsexualität weniger eindeutig, als es zunächst scheint.



(mp3, 10.4 MB, 11:20min)



» SiegT-Blog: Auf dem Weg ins neue Jahr liegt der Unerledigt-Stapel

Rainer Hörmann reflektiert das Jahr.

» Bild.de: Lesbische Sauen adoptieren Frischling Wutz-Wutz

Frischling Wutz-Wutz (acht Wochen) ist ein echtes Glücksschwein, denn der kleine Keiler wird von gleich zwei Schweinemamas großgezogen!

» Weser-Kurier interviewt Olivia Jones: "Ich bin ein moderner Clown"

Sie ist die wohl berühmteste Drag-Queen Deutschlands: Olivia Jones. Im Interview mit dem WESER-KURIER spricht sie über ihr schrilles Leben als Kultfigur zwischen Fernsehstudios und dem Kiez von St. Pauli

30. Dezember 2016

» tz: Letzter Münchner Schwulenclub schließt

Die Sonnenstraße 25 wird zugunsten eines Luxus-Hotels abgerissen. Die letzte Möglichkeit, in allen dortigen Locations zu feiern bietet sich an diesem Wochenende.

» Süddeutsche.de: Es bleibt in der Familie

Die Heinrich-Böll-Stiftung schlägt vor, wie das Zusammenleben von Frauen, Männern und Kindern künftig rechtlich geregelt werden könnte.

» Thüringer Allgemeine interviewt lesbische Beachvolleyballerin: Kira Walkenhorst: "Das alles gehört zu mir"

Beachvolleyballerin Kira Walkenhorst im Interview über die Sportlerwahl, körperliche Opfer fürs Gold und ihre Homosexualität

» ze.tt: 8 Fragen, die Bisexuelle nicht mehr hören können

Jeder weiß, was Homosexualität ist. Wer sich dagegen als bisexuell outet, löst selbst in aufgeklärten Freundeskreisen Unsicherheit aus. Unsere Autorin listet die nervigsten Fragen auf.

» OVB online interviewt Kinderbuchautor: "Zwei Bären für mehr Toleranz"

Hans Gärtner, ehemaliger Professor für Grundschulpädagogik und -didaktik, schreibt seit einigen Jahren Kinderbücher. Zusammen mit der Künstlerin Christel Kaspar erzählt er jetzt die Geschichte zweier schwuler Bären. S.a.: Schwule Bärenliebe für Kinder zwischen vier und sechs (08.12.2016)

» barfi.ch: "Praisecamp" in Basel, hochmodern inszeniert, inhaltlich bedenklich rückschrittlich

Momentan findet in der Messe Basel das "Praisecamp 2016" statt, eine Großveranstaltung für junge Christen, die sich teilweise auch in der Innerstadt manifestiert. Tausende Besucherinnen und Besucher lassen sich in diesem Rahmen von einer Version des Christentums begeistern, die zwar in Sachen Technik, Marketing und Massenpsychologie, hochmodern aufbereitet, inhaltlich jedoch fundamentalistisch und bedenklich rückschrittlich ist.

» Berliner Zeitung: "Gender-Marketing ist viel mehr geworden"

Unter den Weihnachtsbäumen ist Spielzeugwelt zweigeteilt: Pinkfarbene Glitzerpuppen für Mädchen, blaue Rennautos für Jungs. Stevie Meriel Schmiedel, Geschäftsführerin der Protestorganisation Pinkstinks, kritisiert diese limitierende Geschlechterzuweisung für Kinder. Im Interview erklärt sie, warum Stereotype schon im Kindergarten entstehen und warum junge Frauen sich oft nicht mehr mit dem Begriff Feminismus identifizieren.

» Deutschlandradio Kultur: Hasswelle bei der "Auf Klo"-Redaktion

"Auf Klo" ist eine neue Sendung bei "funk", dem Jugendangebot von ARD und ZDF. Offenbar gefällt sie Frauenhassern gut. Die Redaktion verbringt viel Zeit damit, den Angriffen im Netz Paroli zu bieten. Manchmal helfen nur noch Ironie und Sarkasmus.

29. Dezember 2016

» VICE: Wie der Rechtsterrorismus auf Facebook organisiert wird

"Gutmenschen-Meldezentralen", Einladungen zur "Reichspogromnacht 2016" und Mordaufrufe: nur ein paar Klicks entfernt.

» Tagesspiegel: Darf man fragen, ob jemand lesbisch oder schwul ist?

Unsere Kolumne Heteros fragen, Homos antworten: Dieses Mal geht es darum, ob und wie man sich nach Homosexualität erkundigen sollte.