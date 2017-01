Ausgewählter Artikel:

05. Januar 2017

» Bild.de: Saudis, Chinesen, Kubaner, Iraker - warum sitzen DIE ab 2017 im Menschenrechtsrat der UN?

Die Mitglieder sollen Menschenrechte schützen, gehören aber zu den schlimmsten Regimen. Warum ist das UN-Gremium so verkommen?

» stern.de: Entführt und vergewaltigt - wie Jungen zu Sex-Sklaven gemacht werden

Sie werden am helllichten Tag entführt und müssen den Tätern zu Diensten sein: In Afghanistan halten sich Polizisten und andere einflussreiche Männer gerne minderjährige Jungen als Sex-Sklaven. Eine weit verbreitete Praxis, gegen die niemand etwas unternimmt

» tz über das Ende des NY Club: Besitzer enttäuscht von der Stadt

Es steht schon länger fest, aber bei uns erinnert sich NY Club Besitzer Ken Koch über die Anfänge seines schwul-lesbischen Clubs und das unrühmliche Ende.

» Deutschlandfunk über den Roman "Sphinx": Sind sie Mann oder Frau, trans- oder intersexuell?

"Sphinx", der Debütroman der französischen Autorin Anne Garréta erschien bereits 1986 in Frankreich, also in einer Zeit, in der sich die Gender Studies gerade erst konstituierten. Die nun erschienene deutsche Übersetzung zeigt: "Sphinx" ist im gegenwärtigen Diskurs immer noch brandaktuell.

04. Januar 2017

» Poppen.de: 6 Dinge, die Heteros von Homos lernen können

Wenn mir langweilig ist, dann habe ich Sex. In der schwulen Welt ist das nichts Ungewöhnliches.

» Zeit Online: "Homosexuelle sind keine schlechteren Eltern als Heterosexuelle"

Die Psychologin Tabitha Freeman erforscht neue Familienformen. Entscheidend für die Entwicklung von Kindern sei die Beziehung zu ihren Eltern, sagte sie in der ZEIT.

» ze.tt: So geht es jungen Queeren in der Türkei

Die gebürtige Istanbulerin Ceren Saner zeigt mit ihren Fotografien intime Momente queerer türkischer Partygäste, die außerhalb von Clubs kaum mehr Händchen halten können.

» Frankfurter Rundschau: Die schwule Frau

Die junge Filmregisseurin Jennifer von Schuckmann ist eine schwule Frau, die Schubladen auflösen will. Von Schuckmann dreht in Clubs in Frankfurt einen Film mit autobiografischen Bezügen.

» NZZ über Transgender im Jugendbuch: Küsse öffnen die Welt

Homosexualität wird bereits längere Zeit in Kinder- und Jugendbüchern thematisiert.

» Berliner Morgenpost interviewt Berlins schwulen CDU-Generalsekretär Stefan Evers

"Ich bin mit einem Mann verheiratet, gerade weil ich die Ehe als eher konservatives Lebensmodell bevorzuge, auch unter gleichgeschlechtlichen Partnern." S.a.: Holpriger Start für Stefan Evers als Generalsekretär der Berliner CDU (03.12.2016)

03. Januar 2017

» FR interviewt Pinkstinks-Chefin: "Frauen werden weniger geachtet"

Stevie Meriel Schmiedel, Geschäftsführerin der Protestorganisation Pinkstinks, spricht über die Folgen von Gender-Marketing und limitierende Geschlechterzuweisung für Kinder.

» Ärzteblatt: WHO korrigiert Medienberichte über Langzeitsingles und Homosexuelle

Einem Medienbericht des britischen Telegraph vom 20. Oktober 2016 zufolge, plant die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Definition der Unfruchtbarkeit auszuweiten. Langzeitsingles und Homosexuelle könnten demnach bald als behindert gelten. S.a.: Neue WHO-Defintion von "Unfruchtbarkeit" könnte Homosexuelle umfassen (27.10.2016)

» taz-Kommentar zu Transsexualität in Dänemark: Von wegen krank

Transsexuelle gelten in Dänemark nicht mehr als Kranke. Das ist weder mutig noch modern es ist eine Selbstverständlichkeit. S.a.: Dänemark: Trans künftig nicht mehr als "Krankheit" eingestuft (01.06.2016)

» nachrichten.at: Nach Prügelattacke auf einen Linzer fürchten Homosexuelle weitere Angriffe

Alex, 26 Jahre, wurde am Wochenende in der Linzer Altstadt zusammengeschlagen. S.a.: Gruppe schlägt 26-jährigen Schwulen krankenhausreif (31.12.2016)

» Kronen Zeitung interviewt John Grant: "Will kein arrogantes Arschloch sein"

Im Interview mit der "Krone" glänzte der sympathische Alternative-Rocker mit Hang zu elektronischen Klangkaskaden nicht nur mit perfektem, akzentfreiem Deutsch (er spricht fünf Sprachen perfekt), sondern erzählte auch über seine dunkle Vergangenheit als Heroinabhängiger und seinem Leben mit der HIV-Erkrankung.

02. Januar 2017

» Kurier interviewt Xavier Dolan: "Alle meine Filme sind hysterisch"

Regisseur Xavier Dolan über sein herrlich exzentrisches Familienporträt "Einfach das Ende der Welt".

» der Freitag interviewt ehemalige Dr. Sommer: Oh ja!

Wie falsche Informationen Sexualität verändern und wann Aufklärung politisch wird, weiß die ehemalige Dr. Sommer

» Berliner Zeitung über den Rechtsruck: Es geht nicht um Demokratie, sondern um Sex

"Die Globalisierung hat also nicht nur vielerorts soziale Ungleichheit und damit eine Wählerschaft für die Populisten gezeitigt. Sie hat zudem rechtes Denken auf eine Weise transformiert, die es anschlussfähig macht an gesellschaftliche Verhältnisse, die nicht mehr in traditionell konservative Wertvorstellungen zu integrieren sind "

» Mittelbayerische: Kirchen öffnen sich homosexuellen Paaren

Für etliche homosexuelle Paare bleibt eine kirchliche Trauung ein unerfüllter Wunsch. Evangelische Landeskirchen gehen voran.

01. Januar 2017

» WAZ: Angriff auf jungen Homosexuellen - Prozess startet im Januar

Pfingstmontag verfolgten und attackierten drei Heranwachsende Christian Siever, weil er schwul ist. Im Januar soll der Prozess starten.