Ausgewählter Artikel:

» (06.01.2017) Deutschlandradio Kultur zum Buch von Milo Yiannopoulus: "Boykott ist keine Lösung"

Was tun gegen die wachsende Zahl von "extrem konservativen" Veröffentlichungen auf dem US-Buchmarkt? Die Schriftstellerin Deborah Feldman ist gegen einen Verlagsboykott. Vielmehr solle auch die andere Seite ihre Stimme erheben.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. Januar 2017

» 20 Minuten: "Junge Anderssexuelle brauchen Safe Spaces"

Schaffhausen hat seit kurzem eine LGBT-Jugendgruppe. Im Interview erzählt der Co-Gründer Tobias Urech, weshalb er sich in seiner Heimat oft unwohl fühlte.

» Jüdische Rundschau: Zu den Fragen der Lust. Ein Interview mit Ruth Westheimer

Gespräch zweier Sex-Experten am Rand des Gemeindetages in Berlin

» dieStandard.at: Warum Linke und Feministinnen am Rechtspopulismus (nicht) schuld sind

In unserer liberalen Gesellschaft haben wir nicht daran geglaubt, dass ein Rückschritt möglich ist

» Deutschlandradio Kultur zum Buch von Milo Yiannopoulus: "Boykott ist keine Lösung"

Was tun gegen die wachsende Zahl von "extrem konservativen" Veröffentlichungen auf dem US-Buchmarkt? Die Schriftstellerin Deborah Feldman ist gegen einen Verlagsboykott. Vielmehr solle auch die andere Seite ihre Stimme erheben.

» LiSL Mitteldeutschland: Aus Hackepeter wird Hackepetra - wir gendern uns die Welt gerecht!

Die ostdeutschen FDP-Homos haben von der Gender-Debatte leider nicht viel verstanden, wie dieser Text zeigt.

» bento: Dieses Ehepaar ist pansexuell und liebt Menschen. Was bedeutet das für ihr Sexleben?

"Mein Geschlecht ist mir absolut egal."

» Jungle World interviewt schwulen Kilmaschützer: "Die Linke muss geil sein"

Tadzio Müller ist Referent für Klimagerechtigkeit und Energiedemokratie bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und war vorher jahrelang unter anderem in der Klima­bewegung aktiv.

» Der Bund: Berner "Gay Agenda" plant Rückkehr

Die Berner "Gay Agenda" wird mit der aktuellen Ausgabe beerdigt. Redaktionsleiter Ludwig Zeller bastelt jedoch bereits an einem Nachfolgeprojekt.

05. Januar 2017

» Tagesspiegel: Auf der Bühne mit Madonna

"Express Yourself": Eine Arte-Doku bringt die berühmte Tänzer-Truppe um Madonna wieder zusammen. Über die einstige Übermutter verliert allerdings keiner der Tänzer ein böses Wort.

-w-



» taz über eine Webserie über Transmenschen: Therapeut YouTube

In einer Webserie berichten Transmenschen von Krisen und OPs. Mit der Zeit wird sichtbar, wie sie Selbstbewusstsein gewinnen.

» taz über Transsexuelle in Weißrussland: "Ich bin einsam in meinem Land!"

Geschlechtsangleichende Eingriffe sind in Weißrussland kostenlos. Dennoch ist das gesellschaftliche Klima gegenüber Transsexuellen rückständig.

» Tagesspiegel über Intersexualität: Chirurgisch feminisiert oder maskulinisiert

Kinder, deren Genitalien nicht der Norm entsprechen, werden weiter kosmetisch operiert trotz neuer medizinischer Leitlinien.

» Niederösterreicherin über Dustin Lance Black: Lügt nicht über eure Sexualität

Drehbuchautor Dustin Lance Black kann keinen Respekt für Schauspieler aufbringen, die verheimlichen wollen, homosexuell zu sein.

» Blick am Abend: Transgender-Teenie (18) fühlt sich endlich wohl in der eigenen Haut

Kate Cooch wurde zwar als Junge geboren, wusste aber schon früh, dass sie sich als Mädchen fühlt. Jetzt möchte sie ihren Körper für 60.000 Pfund umoperieren lassen.

» RP Online: Gospelsängerin Kim Burrell nennt Homosexualität "pervers"

US-Sängerin Kim Burrell hat in einer Predigt gegen Schwule und Lesben gewettert. Wenig später hätte sie eigentlich einen Auftritt in der Talkshow der homosexuellen Moderatorin Ellen DeGeneres haben sollen. Die Talkmasterin lud die Sängerin aufgrund der Äußerungen aber wieder aus.

» Bild.de: Saudis, Chinesen, Kubaner, Iraker - warum sitzen DIE ab 2017 im Menschenrechtsrat der UN?

Die Mitglieder sollen Menschenrechte schützen, gehören aber zu den schlimmsten Regimen. Warum ist das UN-Gremium so verkommen?

» stern.de: Entführt und vergewaltigt - wie Jungen zu Sex-Sklaven gemacht werden

Sie werden am helllichten Tag entführt und müssen den Tätern zu Diensten sein: In Afghanistan halten sich Polizisten und andere einflussreiche Männer gerne minderjährige Jungen als Sex-Sklaven. Eine weit verbreitete Praxis, gegen die niemand etwas unternimmt

» tz über das Ende des NY Club: Besitzer enttäuscht von der Stadt

Es steht schon länger fest, aber bei uns erinnert sich NY Club Besitzer Ken Koch über die Anfänge seines schwul-lesbischen Clubs und das unrühmliche Ende.

» Deutschlandfunk über den Roman "Sphinx": Sind sie Mann oder Frau, trans- oder intersexuell?

"Sphinx", der Debütroman der französischen Autorin Anne Garréta erschien bereits 1986 in Frankreich, also in einer Zeit, in der sich die Gender Studies gerade erst konstituierten. Die nun erschienene deutsche Übersetzung zeigt: "Sphinx" ist im gegenwärtigen Diskurs immer noch brandaktuell.

04. Januar 2017

» Poppen.de: 6 Dinge, die Heteros von Homos lernen können

Wenn mir langweilig ist, dann habe ich Sex. In der schwulen Welt ist das nichts Ungewöhnliches.