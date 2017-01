Ausgewählter Artikel:

» (08.01.2017) Primavera24: "Ich liebe zwei Männer und sie lieben mich" - Johannes aus Alzenau ist Teil des Trärchens

Glücklich sein zu dritt! Für viele Menschen ist das unvorstellbar. Für Johannes aus Alzenau und seine beiden Lebenspartner Simon und Matthias ist das überhaupt kein Problem. Die drei schwulen Männer leben in einer Dreiecksbeziehung.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. Januar 2017

» Dirk Ludigs auf siegessäule.de: Meine psychedelische Kristallkugel und das neue Jahr

Lange schon verlässt sich unser Kolumnist Dirk Ludigs bei Zukunftsfragen auf ein angeheiratetes Erbstück. Doch seit November ist das Verhältnis getrübt

» Geschichte der Gegenwart: Warum heiraten Paare? Die Ehe zwischen allgemeinem Glücksversprechen und umkämpftem Privileg

Ob die Ehe als heteronormative Institution geschützt, oder ob sie durch eine Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare gestärkt werden soll, ist eine historisch neue und durchaus komplexe Frage. Man sollte über eine Antwort in Ruhe nachdenken.

» DiePresse.com: Wenn ein Partner nicht mehr reicht

Jeder fünfte Amerikaner hat laut einer aktuellen Studie schon einmal eine Beziehung mit mehreren Partnern gleichzeitig geführt - mit deren Einverständnis. Die Polyamorie ist in den USA auf dem Vormarsch - auch dank des Internets.

» Hamburger Morgenpost: Als Frau Mona noch in der Haifisch-Bar sang

Frau Mona, die Travestiekünstlerin, hieß eigentlich Egon ...

» Huffington Post: Was ich als Feministin von Sexarbeiterinnen lernte

Es ist einfach, und sehr bequem zu glauben, dass alle Sexarbeiter_innen Opfer sind, die gerettet werden wollen. Es fühlt sich gut an, jemandem moralisch überlegen zu sein, und eine nachhaltige Veränderung in ihr Leben bringen zu können.

» Huffington Post: Das sind die besten Reiseziele für Gays 2017

Für Schwule und Lesben sind bei der Urlaubsplanung neben der Frage, wo es am Schönsten ist, noch andere Faktoren wichtig: In welchen Ländern ist es für Homosexuelle sicher und wo gibt es wenig Diskriminierung?

07. Januar 2017

» Südwest Presse: Merklingens (schwuler) Bürgermeister Sven Kneipp tritt wieder an

Beim Neujahrsempfang der evangelischen Kirchengemeinde kündigte Merklingens Bürgermeister Sven Kneipp an, 2017 wieder zu kandidieren.

» shz.de über einen schwulen Unternehmer und einen syrischen Flüchtling: Eine Liebesgeschichte zwischen den Kulturen

Ein Elmshorner Unternehmer liebt einen syrischen Flüchtling eine tragische Geschichte über Grenzen hinweg.

» Badische Zeitung über einen Gentechniker, der Aids heilen will: Die Zelle macht dicht

An der Universittsklinik Freiburg will der Molekularbiologe Toni Cathomen Aids durch Gentechnik heilen.

» Queere Andacht zum Jahresanfang auf evangelisch.de: Gott geht voran

Ein neues Jahr beginnt. Viele Lesben, Schwule, Bisexuelle, sowie inter- und transgeschlechtliche Menschen sehen mit Sorge in die Zukunft. Gott gebietet uns, in all unserer Not den Blick zu ihm aufzuheben.

» Deutschlandfunk zum Angriff auf Barbaros Sansal: "Da steckt schon Absicht dahinter"

Die Angriffe auf den türkischen Modeschöpfer Barbaros Sansal in Istanbul hätten gezeigt, dass sich Kritiker der Regierung inzwischen auf vieles gefasst machen müssten, sagte "taz"-Korrespondent Jürgen Gottschlich im DLF. Als Sansals Ankunft am Flughafen in den Medien verbreitet wurde, sei die Gewalt gegen ihn billigend in Kauf genommen worden. S.a.: Türkei: Schwuler Designer nach Regime-Kritik von Mob angegriffen (04.01.2017)

» NDR: Das Geschäft mit David Bowie boomt

Am 10. Januar 2016 starb David Bowie an Krebs. Ein Jahr nach seinem Tod boomt das posthume Geschäft mit dem Musiker, auch im Stadtteil Brixton, wo Bowies Elternhaus steht.

06. Januar 2017

» Exberliner über die Homosexuellen in der AfD: Heaven is (not) a place on Earth

Walter Crasshole empties his fag bag and vents on the issues of the day. This month: the curious case of right-wing queers.

» Berliner Zeitung über Unisexklos: Die Grünen sind noch immer nicht in der Realität angekommen

In Berlin hat der neue Justizsenator von den Grünen, Dirk Behrendt, als erste Amtshandlung die Forderung nach Unisextoiletten in öffentlichen Gebäuden eingebracht. S.a.: Unisex-Toiletten bald in allen Berliner Behörden? (03.01.2017)

» Nollendorfblog kommentiert Silvester in Köln aus schwuler Sicht: Wer Sicherheit will, darf sie nicht für absolut erklären!

Wer wirklich für Sicherheit ist, der streitet für Verhältnismäßigkeit. Wer wirklich gegen Rassismus ist, der weiß, dass sie in unserer Gesellschaft allgegenwärtig ist, dass es für jeden von uns fast unmöglich ist, frei davon zu sein. Auch in Situationen, die nicht so komplex sind, wie die an Silvester.

» Das Ende des Sex: AfD-Chef André Poggenburg lässt sich die Geschlechtsunterschiede erklären und tritt nun doch für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt ein

Das geht aus einem Ankündigungsflyer hervor, mit dem André Poggenburg, Gerald Wolf und die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg für die Veranstaltung "Gender an der Uni?!" am 12. Januar 2017 werben.

» 20 Minuten: "Junge Anderssexuelle brauchen Safe Spaces"

Schaffhausen hat seit kurzem eine LGBT-Jugendgruppe. Im Interview erzählt der Co-Gründer Tobias Urech, weshalb er sich in seiner Heimat oft unwohl fühlte.

» Jüdische Rundschau: Zu den Fragen der Lust. Ein Interview mit Ruth Westheimer

Gespräch zweier Sex-Experten am Rand des Gemeindetages in Berlin

» dieStandard.at: Warum Linke und Feministinnen am Rechtspopulismus (nicht) schuld sind

In unserer liberalen Gesellschaft haben wir nicht daran geglaubt, dass ein Rückschritt möglich ist