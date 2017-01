Ausgewählter Artikel:

» (10.01.2017) Märkische Allgemeine: Die Havelstadt bekommt eine LGBTIQ-Bar

Einmal im Monat lädt das Brandenburger Haus der Offiziere künftig zur LGBTIQ-Bar. Dabei handelt es sich in erster Linie um einen Treffpunkt für Menschen, die sich selbst nicht als heterosexuell verstehen

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. Januar 2017

» Spektrum der Wissenschaft über transsexuelle Kinder: Ich bin kein Mädchen!

Heranwachsende mit einer Geschlechtsdysphorie empfinden ihr angeborenes Geschlecht als falsch. Doch dieses Gefühl kann auch wieder verschwinden, und das stellt Ärzte vor ein moralisches Dilemma: Wie früh darf man das Geschlecht eines Menschen ändern?

» Cicero sorgt sich um Muslime: Stille Örtchen der absoluten Gleichheit

Der neue Berliner Justizsenator Dirk Behrendt hat sich eines wirklich drängenden Themas angenommen: Unisex-WCs. Mit dem nach Männlein und Weiblein getrennten Toilettengang soll Schluss sein. Wie aber passt das zu den Multi-Kulti-Fantasien von Rot-rot-grün? S.a.: Unisex-Toiletten bald in allen Berliner Behörden? (03.01.2017)

» Märkische Allgemeine: Die Havelstadt bekommt eine LGBTIQ-Bar

Einmal im Monat lädt das Brandenburger Haus der Offiziere künftig zur LGBTIQ-Bar. Dabei handelt es sich in erster Linie um einen Treffpunkt für Menschen, die sich selbst nicht als heterosexuell verstehen

09. Januar 2017

» Sprach-Blog der Stuttgarter Nachrichten erklärt das Wort "Arschgeige"

Sprachforscher der Karl-Franzens-Universität Graz in der Steiermark sehen einen unmittelbaren Zusammenhang des Schimpfworts mit bestimmten sexuellen Praktiken unter Homosexuellen.

» Giga über schwule Apps: Gayromeo App, Grindr und vieles mehr!

Egal ob Mann nur Spaß haben will, einfach manl wieder ein Date braucht oder sich nach einer festen Beziehung sehnt, für so ziemlich jedes Bedürfnis gibt es mittlerweile die richtige App

» Refinery29 über ein Berliner Teilzeitmädchen: Wenn aus Sebastian Jacky-Oh Weinhaus wird

Fummel und Kackstelzen, so nennt sie ihre Arbeitskleidung. Schwanzmädchen im kleinen Schwarzen, so nennt sie sich. Ohnehin sind ihre Begrifflichkeiten mal derb, mal bunt und lustig wie sie selbst.

» WAZ über eine Regenbogenparty im Karneval: Die Narretei soll keinen ausschließen

Die Jecken vom Pütt stehen kurz vor der Premiere ihrer Regenbogenparty und stoßen auf unerwartete Probleme.

» VICE zur Debatte über Unisex-Toiletten: Ein Transmann erzählt, was ihm wirklich wichtig ist

"Die Ärztin fragte: 'Haben Sie einen Penis?' Ich fragte: 'Ist das wichtig für die Behandlung meiner Grippe?' Sie sagte: 'Nein, ich finde es nur interessant.' Dann lachte sie."

» N3WS-Satire über LGBT-Chemtrails: Jeder zehnte Flug wird farbig

Es ist beschlossen: Die Chemtrails von 10% aller Flüge müssen ab heute mehrfarbig gefärbt werden. Doch was bedeutet das für unsere Gesundheit?

-w-



» ORF: Rote Karte für Homophobie

In Wien trafen sich am Wochenende Fußballfans zu einem internationalen Turnier gegen Diskriminierung.

» ORF über eine Dragqueen als Wrestling-Star: Jahrzehntelanges Ringen um Anerkennung

Die Lebensgeschichte des in Texas geborenen Saul Armendariz beschreibt keine gewöhnliche Wrestling-Karriere. Als Dragqueen Cassandro kämpft er seit den späten 1980ern in Mexiko - mit Erfolg, der ihn weit über die Landesgrenzen hinaus berühmt machte. Als einer der wenigen Ringkämpfer, der sich selbst outete, musste er sich in seiner Laufbahn über eine Vielzahl homophober Anfeindungen hinwegsetzen.

» WAZ über lesbische Grünen-Politikerin: Verspohl will mit klaren Haltungen in die große Politik

Mit Verena Verspohl aufnen Kaffee: Die Arnsberger Landtagskandidatin der Grünen spricht über Haltungen, das Anderssein und Bildungspolitik.

08. Januar 2017

» Tagesspiegel: Gibt es keine wichtigeren Probleme als Unisex-WCs?

Eine neue Folge unserer Kolumne "Heteros fragen, Homos antworten". Diesmal geht es um Toiletten für alle Geschlechter.

» Primavera24: "Ich liebe zwei Männer und sie lieben mich" - Johannes aus Alzenau ist Teil des Trärchens

Glücklich sein zu dritt! Für viele Menschen ist das unvorstellbar. Für Johannes aus Alzenau und seine beiden Lebenspartner Simon und Matthias ist das überhaupt kein Problem. Die drei schwulen Männer leben in einer Dreiecksbeziehung.

» Dirk Ludigs auf siegessäule.de: Meine psychedelische Kristallkugel und das neue Jahr

Lange schon verlässt sich unser Kolumnist Dirk Ludigs bei Zukunftsfragen auf ein angeheiratetes Erbstück. Doch seit November ist das Verhältnis getrübt

» Geschichte der Gegenwart: Warum heiraten Paare? Die Ehe zwischen allgemeinem Glücksversprechen und umkämpftem Privileg

Ob die Ehe als heteronormative Institution geschützt, oder ob sie durch eine Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare gestärkt werden soll, ist eine historisch neue und durchaus komplexe Frage. Man sollte über eine Antwort in Ruhe nachdenken.

» DiePresse.com: Wenn ein Partner nicht mehr reicht

Jeder fünfte Amerikaner hat laut einer aktuellen Studie schon einmal eine Beziehung mit mehreren Partnern gleichzeitig geführt - mit deren Einverständnis. Die Polyamorie ist in den USA auf dem Vormarsch - auch dank des Internets.

» Hamburger Morgenpost: Als Frau Mona noch in der Haifisch-Bar sang

Frau Mona, die Travestiekünstlerin, hieß eigentlich Egon ...

» Huffington Post: Was ich als Feministin von Sexarbeiterinnen lernte

Es ist einfach, und sehr bequem zu glauben, dass alle Sexarbeiter_innen Opfer sind, die gerettet werden wollen. Es fühlt sich gut an, jemandem moralisch überlegen zu sein, und eine nachhaltige Veränderung in ihr Leben bringen zu können.

» Huffington Post: Das sind die besten Reiseziele für Gays 2017

Für Schwule und Lesben sind bei der Urlaubsplanung neben der Frage, wo es am Schönsten ist, noch andere Faktoren wichtig: In welchen Ländern ist es für Homosexuelle sicher und wo gibt es wenig Diskriminierung?