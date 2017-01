Ausgewählter Artikel:

11. Januar 2017

» FR über das Theaterstück "Alexander & Schorsch": Wenn die Uhr beginnt zu ticken

Sie sind seit vielen Jahren glücklich miteinander - bis einer plötzlich ein Kind will. Marc Ermischs Komödie "Alexander & Schorsch" feiert im Frankfurter Theater Lempenfieber Premiere.

» FAZ interviewt transsexuelle Unternehmerin: "Frau zu sein kostet eine Viertelmillion"

Die Tech-Unternehmerin Vivienne Ming erklärt im Interview, warum Männer leichter an Geld kommen, wieso das schädlich ist und was das mit unserem Gehirn zu tun hat.

10. Januar 2017

» Blick: Beim "Bestatter" gibts jetzt eine Regenbogenfamilie

Der Krimi-Hit "Der Bestatter" zeigt heute in der neuen Folge erstmals in seiner Geschichte eine Regenbogenfamilie. Diese sind im Schweizer TV noch viel zu selten vertreten.

» meinbezirk.at: Angriff auf die Rosa Lila Villa

Kürzlich wurde erneut ein Tötungsaufruf am Community-Zentrum für Lesben und Schwule angebracht.

» Badische Zeitung: Wie der Verfassungsschutz mit AfD und Pegida umgeht

Wann ist eine Partei, wann sind Bewegungen konservativ-demokratisch - und ab wann rechtsextremistisch? Zuständig für diese politische Einschätzung ist der Verfassungsschutz. Darüber sprach Christian Rath mit Beate Bube (52), Präsidentin des Landesamts in Baden-Württemberg.

» Zeit Online über Polyamorie: Links und rechts eine Hand

Was passiert, wenn der eigene Mann noch eine andere liebt? Eine Menge! Ein Plädoyer für mehr Offenheit in der Beziehung

» bento aus Indonesien: Was ich bei einem Schönheitswettbewerb für Transsexuelle erlebte

Plötzlich Jurymitglied auf einer Miss-Wahl in Indonesien

» Süddeutsche.de über einen schwangeren Transmann: Von allem etwas

Eine Frau wird zum Mann, möchte aber ihr Kind gerne selbst austragen. Die Sensation, von der die Presse nun schreibt, ist eigentlich gar nicht so sensationell.

» Bild.de über heiße Spiele zwischen Frauen: Warum kann Mann nicht wegsehen?

Ein kanadischer Neuropsychologe befragte Studienteilnehmer nach ihren häufigsten Selbstbefriedigungsfantasien.

» Spektrum der Wissenschaft über transsexuelle Kinder: Ich bin kein Mädchen!

Heranwachsende mit einer Geschlechtsdysphorie empfinden ihr angeborenes Geschlecht als falsch. Doch dieses Gefühl kann auch wieder verschwinden, und das stellt Ärzte vor ein moralisches Dilemma: Wie früh darf man das Geschlecht eines Menschen ändern?

» Cicero sorgt sich um Muslime: Stille Örtchen der absoluten Gleichheit

Der neue Berliner Justizsenator Dirk Behrendt hat sich eines wirklich drängenden Themas angenommen: Unisex-WCs. Mit dem nach Männlein und Weiblein getrennten Toilettengang soll Schluss sein. Wie aber passt das zu den Multi-Kulti-Fantasien von Rot-rot-grün? S.a.: Unisex-Toiletten bald in allen Berliner Behörden? (03.01.2017)

» Märkische Allgemeine: Die Havelstadt bekommt eine LGBTIQ-Bar

Einmal im Monat lädt das Brandenburger Haus der Offiziere künftig zur LGBTIQ-Bar. Dabei handelt es sich in erster Linie um einen Treffpunkt für Menschen, die sich selbst nicht als heterosexuell verstehen

09. Januar 2017

» Sprach-Blog der Stuttgarter Nachrichten erklärt das Wort "Arschgeige"

Sprachforscher der Karl-Franzens-Universität Graz in der Steiermark sehen einen unmittelbaren Zusammenhang des Schimpfworts mit bestimmten sexuellen Praktiken unter Homosexuellen.

» Giga über schwule Apps: Gayromeo App, Grindr und vieles mehr!

Egal ob Mann nur Spaß haben will, einfach manl wieder ein Date braucht oder sich nach einer festen Beziehung sehnt, für so ziemlich jedes Bedürfnis gibt es mittlerweile die richtige App

» Refinery29 über ein Berliner Teilzeitmädchen: Wenn aus Sebastian Jacky-Oh Weinhaus wird

Fummel und Kackstelzen, so nennt sie ihre Arbeitskleidung. Schwanzmädchen im kleinen Schwarzen, so nennt sie sich. Ohnehin sind ihre Begrifflichkeiten mal derb, mal bunt und lustig wie sie selbst.

» WAZ über eine Regenbogenparty im Karneval: Die Narretei soll keinen ausschließen

Die Jecken vom Pütt stehen kurz vor der Premiere ihrer Regenbogenparty und stoßen auf unerwartete Probleme.

» VICE zur Debatte über Unisex-Toiletten: Ein Transmann erzählt, was ihm wirklich wichtig ist

"Die Ärztin fragte: 'Haben Sie einen Penis?' Ich fragte: 'Ist das wichtig für die Behandlung meiner Grippe?' Sie sagte: 'Nein, ich finde es nur interessant.' Dann lachte sie."

» N3WS-Satire über LGBT-Chemtrails: Jeder zehnte Flug wird farbig

Es ist beschlossen: Die Chemtrails von 10% aller Flüge müssen ab heute mehrfarbig gefärbt werden. Doch was bedeutet das für unsere Gesundheit?

» ORF: Rote Karte für Homophobie

In Wien trafen sich am Wochenende Fußballfans zu einem internationalen Turnier gegen Diskriminierung.

» ORF über eine Dragqueen als Wrestling-Star: Jahrzehntelanges Ringen um Anerkennung

Die Lebensgeschichte des in Texas geborenen Saul Armendariz beschreibt keine gewöhnliche Wrestling-Karriere. Als Dragqueen Cassandro kämpft er seit den späten 1980ern in Mexiko - mit Erfolg, der ihn weit über die Landesgrenzen hinaus berühmt machte. Als einer der wenigen Ringkämpfer, der sich selbst outete, musste er sich in seiner Laufbahn über eine Vielzahl homophober Anfeindungen hinwegsetzen.