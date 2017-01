Ausgewählter Artikel:

12. Januar 2017

» Vox-Report auf arte über Rumänien: Unbeliebte Schwule

In Rumänien gibt es keine Anerkennung der Homo-Ehe. Im Vox-Report begleiten wir ein Paar, das für Gleichstellung kämpft und eine breite öffentliche Debatte auslöst.

» Hessische/Niedersächsische Allgemeine: So wurde ein lesbisches Paar zu Mama und Mami

Familie ist längst mehr als Vater-Mutter-Kind. Neben Alleinerziehenden und Patchworkfamilien gibt es eine stark wachsende Minderheit: Regenbogenfamilien. Wie ist es, wenn gleichgeschlechtliche Paare ihren Wunsch nach Kindern verwirklichen?

» der Freitag: Der Klokampf der CSU

Für Konservative wird die Freiheit Deutschlands an der Klotür verteidigt. S.a.: CSU: "Genderwahn-Vorschläge ins Klo!" (05.01.2017)

» Tagblatt über Altenheimbewohner: Offiziell sind sie hetero

Den Leitungen der Pflege- und Altersheime sind fast keine homosexuellen Bewohnerinnen und Bewohner bekannt. Das gehe rein statistisch nicht, sagt eine St.Galler Soziologin. Sie möchte mehr Offenheit schaffen.

» Jungle World über russische Propaganda: Kalter Krieg in kalten Zeiten

"So führte etwa ein Nachrichtenportal für die Russisch sprechende Gemeinde in Litauen die 168 neu im Land registrierten HIV-Infektionen auf den Drogenkonsum von Lesben und Schwulen zurück."

» ARD-Mediathek: WDR-Doku "Das braune Netzwerk"

45-Minuten-Doku von "Die Story" / WDR mit allgemeinen Hintergründen zu AfD, Identitäre Bewegung, Pegida & Co. Immer entfesselter werden die Rufe auf den Straßen. Hassgesteuert gegen Merkel, Flüchtlinge, Demokratie und Rechtsstaat. Was mit Pegida begann, ist mit dem gigantischen Wahlerfolg der AfD zu einer neuen, wütenden Bewegung geworden.

» ARD-Morgenmagazin / Mediathek: Interview mit Dominik Weiss vom anyway

Das Jugendzentrum "Anyway" in Köln ist Anlaufstelle für homosexuelle, bisexuelle und transsexuelle Jugendliche. Dabei gehe es nicht in erster Linie um Beratung, sondern um Gemeinschaft, sagt Mitarbeiter Dominik Weiss. Anlass des Gesprächs ist eine neu vorgestellte Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. s.a.: Studie: Die brüchige Toleranz der Heteros (12.01.2017)

» L-Mag: Das ungeliebte L-Wort und wieso wir es (noch) brauchen

Das Image des Wortes "lesbisch" ist, gelinde gesagt, ausbaufähig: Niemand möchte es so recht sagen und sein. L-MAG-Verlegerin Gudrun Fertig erklärt, wieso wir trotzdem oder gerade deswegen weiterhin "Magazin für Lesben" heißen.

» Stuttgarter Nachrichten: Mehr Homo-Ehen - aber noch nicht viele

Vor 15 Jahren trat das Lebenspartnerschaftsgesetz in Kraft. Die Homoehen haben sich in Stuttgart seither mehr als verfünffacht. Sehr hoch ist der Anteil der verpartnerten Schwulen und Lesben aber noch immer nicht. Die Kritik an der Ehe zweiter Klasse ist in der Community nicht verstummt.

» Südwest Presse über Schwule und den Paragraf 175: Gejagt wie die Hasen

Zwischen 1950 und 1969 wurden hierzulande 50 000 Männer wegen ihrer Homosexualität verurteilt, etwa 5000 leben heute noch. Sie sollen jetzt entschädigt werden.

» Tagblatt interviewt Kurt Aeschbacher: "Auch alte Menschen haben ein Anrecht auf Zärtlichkeit"

SRF-Moderator Kurt Aeschbacher gehört zu den prominentesten Homosexuellen der Schweiz. Er outete sich bereits im Alter von 19 Jahren. Am Donnerstag moderiert Aeschbacher das Podium der St.Galler Fachhochschule über Homosexualität im Alter, im Interview spricht er übers Älterwerden, Diskriminierung, Liebe und Moral.

» DiePresse.com: Wer "sich bekennt", dem glaubt man gern

Behaupten und sich bekennen sind beinah Gegensätze - im deutschen Reden über terroristische Bluttaten und den sich dazu "bekennenden" IS wird der Unterschied verwischt.

11. Januar 2017

» SRF: Basels schwuler Buchladen schließt seine Türen

Nach 40 Jahren ist Schluss im Arcados - damit geht auch ein Stück Schwulengeschichte zu Ende.

» blu-Interview zu Rassismus im queeren Club: Schutzraum SchwuZ für alle?

Wie gehen linke und queere Klubs und Veranstalter mit Geflüchteten um, wie mit Rassismus und Sexismus? Wir fragten das SchwuZ-Team gut ein Jahr nach dem Beginn des Zuzugs von Kriegsflüchtlingen nach den Erfahrungen und versuchten herauszufinden, warum sich eigentlich ausgerechnet der bemühteste Klub der Stadt Vorwürfen über rassistische DJ-Bookings und Schlagertexte ausgesetzt sieht.

» Siegessäule: Wer ist Jim Lyngvild? Ein Porträt des Rechtspopulisten

In den letzten beiden Tagen erhielten wir viele Anfragen mit der Bitte zu erklären, wer genau Jim Lyngvild ist, wegen dem der Film im Homo-Denkmal ausgetauscht wurde. Wir haben für euch die wichtigsten Infos zusammengestellt. S.a.: Im Homo-Mahnmal knutscht ein Rassist (10.01.2017)

» Wetterauer Zeitung über einen schwulen Pfarrer: Christian Brost übernimmt im "progressiven Hessen"

Mit Jahresbeginn begann für Christian Brost ein neuer Lebensabschnitt. Der 30-Jährige ist jetzt als Pfarrer im Probedienst Inhaber der Pfarrstelle in den beiden evangelischen Kirchengemeinden Fauerbach und Ossenheim. Sein Wechsel hat auch persönliche Gründe:. Brost macht keinen Hehl aus seiner Homosexualität.

» Profil porträtiert Transsexuelle: Die Geschichte von Gaby und Gabriel

Die Geschichte von Gabriel und Gaby handelt von tiefem Unglück und unerwarteter Befreiung; von hart erkämpfter Selbstbestimmung und schuldhafter Ignoranz. Und von einem Schicksal, das sich so oder ähnlich überall wiederholen kann.

» swissinfo.ch: Schweiz führte vor zehn Jahren eingetragene Partnerschaft ein

Schwule und lesbische Paare können in der Schweiz seit 2007 ihre Partnerschaft offiziell eintragen lassen.

» FR über das Theaterstück "Alexander & Schorsch": Wenn die Uhr beginnt zu ticken

Sie sind seit vielen Jahren glücklich miteinander - bis einer plötzlich ein Kind will. Marc Ermischs Komödie "Alexander & Schorsch" feiert im Frankfurter Theater Lempenfieber Premiere.

» FAZ interviewt transsexuelle Unternehmerin: "Frau zu sein kostet eine Viertelmillion"

Die Tech-Unternehmerin Vivienne Ming erklärt im Interview, warum Männer leichter an Geld kommen, wieso das schädlich ist und was das mit unserem Gehirn zu tun hat.