» (13.01.2017) SR interviewt Hasso Müller-Kittnau vom LSVD Saar

Wie stehen die Saarländer zum Thema Homosexualität?, Interview mit Hasso Müller-Kittnau, Lesben- und Schwulenverband Saar,

13. Januar 2017

» blu: "Sexuelle Verhaltensweisen" - Wie Beverfoerde und Co tricksen

Hört man Bildungsplangegnern zu, so sprechen diese meist von "sexuellen Verhaltensweisen", für die man angeblich keine Akzeptanz einfordern könne. Selbst von Indoktrination, Zwang und einer Unvereinbarkeit mit der Verfassung ist da die Rede. Doch, was ist mit diesem Begriff eigentlich gemeint?

» Deutschlandfunk über Schulen in Italien: Erziehen in Eigenregie

Immer mehr italienische Eltern weigern sich, ihre Kinder in staatliche oder katholische Schulen zu schicken. Der Grund: Dort werden Inhalte unterrichtet, die das klassische Familienbild infrage stellen, so die Kritiker. Strenge Katholiken aber auch Muslime sind überzeugt, sie könnten ihre Kinder besser zu Hause selbst ausbilden - oder in eigenen Schulen.

» Tagesspiegel über Alltagsdiskriminierung von Homosexuellen: "Als erstes wird gescannt: Kann ich mich sicher fühlen?"

Mit dem Partner Hand in Hand zu gehen, ist für Homosexuelle immer noch eine Gratwanderung - auch in Berlin. Ein Interview mit Torsten Siebert vom LSVD über Alltagsdiskriminierungen.

» jetzt.de: Homophobie ist kein Luxusproblem

Vor allem wir jungen Menschen müssen den Alten die Augen öffnen.

» SZ-Kommentar zur ADS-Studie: In der Theorie gut

"Man kann als aufgeklärter Mensch ganz schön froh sein, in diesem Land zu leben. Das zeigen auch die Umfrageergebnisse zur Haltung gegenüber Schwulen, Lesben und Bisexuellen."

» volksfreund.de: Warum nackte Statuen nackt bleiben müssen

Michael Schmidt-Salomon ruft dazu auf, die offene Gesellschaft zu verteidigen

» Deutschlandfunk über Tunesien, Algerien und Marokko: Alles sichere Herkunftsländer?

Nach dem Anschlag in Berlin ist die Diskussion darüber neu entbrannt, wie Migranten aus dem Maghreb schneller abgeschoben werden können. Eine Möglichkeit wäre, Algerien, Tunesien und Marokko als sichere Herkunftsländer zu deklarieren. Doch die Situation in den drei Ländern ist sehr unterschiedlich.

» Die Welt: Hatte Trump Sex mit schwulen Tieren der Demokraten?

Das ist das Schöne am neuen US-Präsidenten, dass man ihm alles zutraut und die Menschen ihn deshalb wählen. Wenn herauskäme, dass er immer sauber war - das wäre schon ein ziemlicher Imageverlust.

» Stuttgarter Zeitung: Boa und Kings Club feiern Geburtstag

Die Boa und der Kings Club werden beide 40 Jahre alt und zählen damit zu den ältesten Discos in Deutschland. Wohl einzigartig: die beiden Betreiber begleiten ihre Läden von der ersten Stunde an.

» Marcel Rohrlack in der Huffington Post: Lasst euch nicht täuschen - Deutschland ist an einem kritischen Punkt

83 Prozent der Deutschen wollen laut einer aktuellen Studie die Ehe für alle. Ist also alles gut? Nein. Wir sollten uns von der Zahl nicht täuschen lassen. Denn in der Umfrage sagen auch 18 Prozent, dass Homosexualität unnatürlich" sei - also immerhin fast jeder Fünfte.

12. Januar 2017

» MDR: Studenten verhindern AfD-Vorlesung an Uni Magdeburg

Am Donnerstagabend wollte AfD-Chef Poggenburg bei einer Veranstaltung der Hochschulgruppe der Partei in der Magdeburger Universität sprechen. Doch dazu kam es nicht, weil Studenten den Hörsaal blockierten. Am Ende musste die Polizei einschreiten.

» Tagesthemen-Video: Interview mit Jens Spahn zur Ehe für alle

Das schwule Präsidiumsmitglied der CDU reagiert auf die neue Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, wonach u.a. 82,6 Prozent der Deutschen die Ehe-Öffnung für schwule und lesbische Paare befürworten. s.a.: Die brüchige Toleranz der Heteros (12.01.2017)

» Die Welt: "Intersexuell wird die neue Normalität"

In den USA wurde zum ersten Mal in der Geschichte des Landes das Geschlecht in einer Geburtsurkunde in intersexuell geändert. Die 55-Jährige Sara Kelly Keenan musste jahrelang dafür kämpfen.

» jetzt.de: Diese Serie zeigt, wie es ist, im falschen Körper zu stecken

Und wie man es schafft, sich trotzdem selbst treu zu bleiben.

» Huffington Post: CDU-Politiker Kaufmann kritisiert Blockadehaltung seiner Partei bei Ehe für alle

Es gebe viele Homosexuelle aus dem bürgerlichen und konservativen Lager, die von der CDU bei dem Thema ernstgenommen werden wollen

» Vox-Report auf arte über Rumänien: Unbeliebte Schwule

In Rumänien gibt es keine Anerkennung der Homo-Ehe. Im Vox-Report begleiten wir ein Paar, das für Gleichstellung kämpft und eine breite öffentliche Debatte auslöst.

» Hessische/Niedersächsische Allgemeine: So wurde ein lesbisches Paar zu Mama und Mami

Familie ist längst mehr als Vater-Mutter-Kind. Neben Alleinerziehenden und Patchworkfamilien gibt es eine stark wachsende Minderheit: Regenbogenfamilien. Wie ist es, wenn gleichgeschlechtliche Paare ihren Wunsch nach Kindern verwirklichen?

» der Freitag: Der Klokampf der CSU

Für Konservative wird die Freiheit Deutschlands an der Klotür verteidigt. S.a.: CSU: "Genderwahn-Vorschläge ins Klo!" (05.01.2017)

» Tagblatt über Altenheimbewohner: Offiziell sind sie hetero

Den Leitungen der Pflege- und Altersheime sind fast keine homosexuellen Bewohnerinnen und Bewohner bekannt. Das gehe rein statistisch nicht, sagt eine St.Galler Soziologin. Sie möchte mehr Offenheit schaffen.