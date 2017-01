Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. Januar 2017

» magazin.hiv über Trans* und HIV: Sein, wer man ist

Man muss nicht genau die gleichen Ziele haben, um gemeinsam stark zu sein. Diversität und Inklusion gehen für Trans*-Frau Valentijn de Hingh Hand in Hand

» Hamburger Morgenpost interviewt Funny van Dannen: "Das Geheimnis des Fußballs ist Homo-Erotik"

Funny van Dannen (58) ist eine Ausnahmeerscheinung unter den deutschen Liedermachern. Das aktuelle Album "Come On - Live im Lido" deckt ein breites Spektrum ab: von Nationalstolz bis zur Homoerotik im Fußball.

» Fuldaer Zeitung: Erste Aktionswoche gegen Sexismus und Homophobie in Fulda

An vielen Hochschulen gibt es sie bereits, von Montag, 16. Januar, bis Samstag, 21. Januar findet die Aktionswoche gegen Sexismus und Homophobie erstmals auch in der Hochschule und im Transferzentrum Fulda statt.

» Die Welt: Das lukrative Geschäft mit dem unerfüllten Kinderwunsch

In Berlin findet im Februar erstmals eine Kinderwunschmesse statt. Dort präsentieren sich auch viele Fruchtbarkeitskliniken, deren Methoden in Deutschland verboten sind. In der Politik regt sich Widerstand.

» BR.de: Rechtspopulismus als Ästhetisierung der Politik

"Der Sturm gegen die Politische Korrektheit richtet sich nicht gegen deren Auswüchse - die es zweifellos gibt -, sondern gegen das Konzept als solches."

» Bild.de über Oberstleutnant Anastasia: Diese Soldatin war mal ein Mann

Als Mann machte Oberstleutnant Biefang bei der Bundeswehr Karriere - bis sie sich entschließt, ihre weibliche Identität nicht länger zu leugnen.

» stol.it: Gleichgeschlechtliche Partnerschaften jetzt Gesetz

Bis jetzt waren die gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ein Versprechen. Jetzt sind sie Gesetz. Mit diesem Tweet hat Reformenministerin Maria Elena Boschi am Samstag das grüne Licht für die gesetzliche Verankerung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften aus der Sitzung des Ministerrates in Rom angekündigt.

» katholisch.de: Kritik an Priesterausbildung zurückgewiesen

Kleruskongregation: Debatte nicht auf Homosexuelle verengen. S.a.: Heterolike keusche Klemmschwestern mit Homo-Phase dürfen Priester werden (18.12.2016)

14. Januar 2017

» bento: Eve ist eine Frau, auch wenn sie im Körper eines Jungen geboren wurde

Die Genitalien legen fest, zu welcher Kategorie Mensch du gehörst. Aber was, wenn das eben doch nicht so einfach ist? Wenn dein Geschlechtsteil eben nicht zeigt, wer du wirklich bist?

» Blick: Die Sex-Seminare der Schweizer Armee

In Deutschland sorgt ein Workshop zum Umgang mit sexueller Vielfalt in der Armee für Aufsehen. Hierzulande hat sich eine solche Ausbildung für Armeekader bereits etabliert.

» The European: Ich lerne politische Korrektheit ... wenn der Sohn schwul ist

"Ist es nicht möglich, dass es Menschen gibt, die ganz und gar tolerant gegenüber Homosexuellen sind und denen es dennoch lieber ist, wenn ihr eigenes Kind heterosexuell ist?"

» Tagesspiegel über 25 Jahre Bar jeder Vernunft: Brennt sich in die Körper ein

Wie aus Kleinkunst große Unterhaltung wurde: Die Bar jeder Vernunft und das Tipi am Kanzleramt feiern kommende Woche Jubiläum.

» FAZ schäumt: Wie Rot-Rot-Grün Berlin umerziehen will

"Es geht um 'queere Jugendzentren', Mehrelternschaften und Ähnliches. Mit sektenartigem Eifer soll die Mehrheitsgesellschaft zur bedingungslosen Akzeptanz dieser Seltenheiten erzogen werden."

» Die Welt über Rock Hudson: Dieser Frauenschwarm gab Aids ein Gesicht

Der Schauspieler Rock Hudson war Kult. Und ein Pionier des Coming out. Dank ihm können wir heute über Aids im Besonderen, über Homosexualität im Allgemeinen so unbefangen sprechen, wie wir es tun. S.a.: "Rock Hudson hat schwule Geschichte geschrieben" (24.12.2016)

» Der Westen: Zwei Soldaten verlieben sich im Irakkrieg - und führen einen gefährlichen Kampf für ihre Liebe

Nayyef Hrebids und Btoo Allamis Kampf für ihre Liebe beginnt 2003, vor einer Dusche eines Militärcamps in Ramadi. Die Stadt ist zu dieser Zeit einer der grausamsten Schauplätze des Irakkriegs.

» VICE. Deutschland ist für die Homoehe, aber gegen homosexuelle Kinder

"Wir reden nicht über Sexualität, weil wir nichts anderes zu tun haben und das Fernsehprogramm langweilig ist. Wir reden über unsere Sexualität, weil wir gelernt haben, dass sie immer noch ein riesiges gesellschaftliches Stigma und immer noch eine Gefahr für uns ist."

» MDR: "Studenten haben Werbung für AfD gemacht"

MDR-Reporter Stephan Schulz hat die Studentenproteste am Donnerstagabend miterlebt. Er schildert die Ereignisse aus seiner Sicht. Für die Gewaltbereitschaft der Störer hat er kein Verständnis.

» taz-Kommentar: Dieser Abgrund namens Familie

Es hat sich was verändert bei der Akzeptanz homosexueller Lebensweisen, vor allem politisch. Ein drängendes Problem aber bleibt.

» OVB online zum Bundeswehr-Workshop: Eine Frage der Prioritäten

Es ist keineswegs falsch, sich darum zu kümmern, dass zum Beispiel Homosexuelle in der Bundeswehr nicht diskriminiert werden.

» NOZ über Osnabrück: Nur oberflächliche Akzeptanz für Schwule und Lesben?

Auch in Osnabrück hat sich die Akzeptanz gegenüber Homosexuellen verbessert - Händchenhalten in der Öffentlichkeit wird manchmal aber trotzdem mit Pöbeleien erwidert.