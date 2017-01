Ausgewählter Artikel:

» (17.01.2017) taz: Nicht schwuler, sondern kreativer - Poschardt peinlich homo-panisch

In einem Trump-Kommentar forderte Welt-Chef Poschardt, Deutschland solle schwuler werden. Nach einem Shitstorm änderte er es zu kreativer. s.a.: Deutschland soll doch nicht "schwuler" werden (17.01.2017)

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Januar 2017

» Meedia: Shitstorm gegen "Welt"-Chefredakteur Ulf Poschardt

» 20 Minuten: Tamynique reden bereits von Kindern

Seit Herbst sind sie ein Paar. Im Interview mit "Glanz & Gloria" blicken Dominique Rinderknecht und Tamy Glauser schon weit in die Zukunft.

» Tagesspiegel über Glaube und Homosexualität: Wie haltet ihr es mit der Religion?

Eine neue Folge unserer Kolumne Heteros fragen, Homos antworten. Diesmal geht es um Glaube und Homosexualität

» Tagesspiegel-Video über Audre Lorde: Die kämpferische Humanistin

Die lesbische Lyrikerin und Feministin Audre Lorde inspiriert Menschen bis heute. Am Dienstagabend wird im Beisein der Filmemacherin Dagmar Schultz der Dokumentarfilm "Audre Lorde - Die Berliner Jahre 1984 Bis 1992" im Lichtblick-Kino gezeigt.

» Neue Westfälische: Schwul-lesbischer Arminia-Fanclub feiert zehnjähriges Bestehen

Runder Geburtstag: Bürgermeisterin Karin Schrader gratuliert den Fans

16. Januar 2017

» baden online über eine Familie mit zwei Mamas: Sunny und Bettina Harter im Porträt

Vor fünf Jahren haben die ersten homosexuellen Paare auf Standesämtern in Baden-Württemberg geheiratet. Davor war das in den Rathäusern nicht möglich. Sunny und Bettina Harter aus Kehl haben sich im Juli das Ja-Wort gegeben. Das Paar erzählt von seinen Widrigkeiten und Erfolgen.

» watson: Öffentliche Familien-Tragödie - wie eine Bisexuelle um die Liebe ihres Vaters kämpft

Die Geschichte von Brandi Burgess ist eine Tragödie - und gewiss kein Einzelfall. Die 27-jährige Amerikanerin ist bisexuell, was nicht sein darf, wenn es nach ihrer Familie geht.

» taz über Selma Lagerlöf: "Ich träumte immer, ich sei ein Mann"

Sie kämpfte fürs Frauenwahlrecht und heiratete nie. Eine Auswahl von Briefen an ihre engsten Freundinnen ist jetzt in Deutsch erschienen.

» WAZ: Die Jecken vom Pütt schreiben mit Regenbogensitzung Karnevalsgeschichte

Viel Lob gab es für die erste Regenbogensitzung für Homo- und Heterosexuelle in der Stadt, die Die Jecken vom Pütt aus Hassel veranstalteten.

» VIVA: 10 Vorurteile gegenüber nicht-heterosexuellem Sex, die wir ganz schnell vergessen sollten

Schwule haben nur Analsex und Bisexuelle sind in echt verkappte Homos? Von wegen!

» Schweriner Volkszeitung hat Fragen und Antworten zu Homosexualität: Ablehnung durch die Familie

Wenn Homosexuelle auf Diskriminierung stoßen. Fünf wichtige Fragen und Antworten

» Satire-Versuch auf The European: "Regenbogenhauptstadt" Berlin

Als frisch zur politischen Korrektheit Bekehrter war ich geradezu euphorisch, als ich den Koalitionsvertrag von SPD, Linken und Grünen las. Besonders das Kapitel "Regenbogenhauptstadt Berlin" hat alle Chancen in die Bibliothek der Klassiker der Political Correctness einzugehen.

» Freie Presse: Segnung für homosexuelle Paare spaltet die Plauener Gemeinden

Seit Jahresbeginn können sich eingetragene Lebenspartner in Gottesdiensten von evangelischen Kirchen in Sachsen segnen lassen. Doch einige Pfarrer lehnen diesen Segen ab.

15. Januar 2017

» magazin.hiv über Trans* und HIV: Sein, wer man ist

Man muss nicht genau die gleichen Ziele haben, um gemeinsam stark zu sein. Diversität und Inklusion gehen für Trans*-Frau Valentijn de Hingh Hand in Hand

» Hamburger Morgenpost interviewt Funny van Dannen: "Das Geheimnis des Fußballs ist Homo-Erotik"

Funny van Dannen (58) ist eine Ausnahmeerscheinung unter den deutschen Liedermachern. Das aktuelle Album "Come On - Live im Lido" deckt ein breites Spektrum ab: von Nationalstolz bis zur Homoerotik im Fußball.

» Fuldaer Zeitung: Erste Aktionswoche gegen Sexismus und Homophobie in Fulda

An vielen Hochschulen gibt es sie bereits, von Montag, 16. Januar, bis Samstag, 21. Januar findet die Aktionswoche gegen Sexismus und Homophobie erstmals auch in der Hochschule und im Transferzentrum Fulda statt.

» Die Welt: Das lukrative Geschäft mit dem unerfüllten Kinderwunsch

In Berlin findet im Februar erstmals eine Kinderwunschmesse statt. Dort präsentieren sich auch viele Fruchtbarkeitskliniken, deren Methoden in Deutschland verboten sind. In der Politik regt sich Widerstand.

» BR.de: Rechtspopulismus als Ästhetisierung der Politik

"Der Sturm gegen die Politische Korrektheit richtet sich nicht gegen deren Auswüchse - die es zweifellos gibt -, sondern gegen das Konzept als solches."

» Bild.de über Oberstleutnant Anastasia: Diese Soldatin war mal ein Mann

Als Mann machte Oberstleutnant Biefang bei der Bundeswehr Karriere - bis sie sich entschließt, ihre weibliche Identität nicht länger zu leugnen.