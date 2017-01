Ausgewählter Artikel:

» (18.01.2017) Stuttgarter Zeitung über die Metropolitan Community Church: Eine Ökumene der besonderen Art

Menschen, die anderswo Ablehnung erlebt haben, sind hier willkommen: In der Gemeinde Salz der Erde, einer von drei Metropolitan Community Churches in Deutschland.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. Januar 2017

» Tapfer im Nirgendwo: Martin Lejeune kämpft gegen Schwulen-Propaganda (und seine Fans wollen Schwule ins KZ schicken!)

"Seit Monaten läuft Schwulen-Propaganda im deutschen TV zur der Zeit, wenn Kinder von der Schule nach Hause kommen und vor 18 Uhr, bevor Die Simpsons läuft! Hallo! Interessiert das keinen?"

» Evangelische Zeitung: Früher im Kloster, heute ein Pastoren-Paar

Einst lebten sie als Priester im Kloster. Doch Dirk Fey und Stephan Möllmann trugen die Positionen der katholischen Kirche nicht mehr mit. Jetzt sind sie evangelische Pastoren - und leben als Paar.

» Brigitte.de: Dieser Mann hat seine eigene Mutter geschwängert!

Der Engländer Kyle Casson hat ein Problem: Er hätte gerne ein Baby - darf aber als schwuler Mann keins adoptieren. Also greift er zu ungewöhnlichen Mitteln.

» der Freitag über fließende Gender-Identitäten: "Wir sind kein Trend"

Statt den binären Geschlechterrollen zu entsprechen, verstehen einige junge Leute ihre Gender-Identität als fließend

» Refinery29: Wie queer ist Deutschland wirklich?

Laut einer Umfrage soll kein Land in Europa so schwul, lesbisch und trans wie Deutschland sein. Und trotzdem fehlt die "sexuelle Identität" im Grundgesetz

» DomRep-Magazin über schwulen US-Diplomaten: Skandal-Botschafter verabschiedet sich aus DomRep

James 'Wally' Brewster ist bei vielen als der Skandal-Botschafter bekannt und war vor allem Kirche und Konservativen ein Dorn im Auge..

» SRF: "Ein Familiengeheimnis kann auch gefährlich werden"

Jede Familie hat ihre Sorgen, die sie lieber privat halten will. Geht es um schwerwiegendere Probleme, dann bemüht sich eine «Bilderbuch-Familie» häufig noch stärker darum, nichts gegen aussen dringen zu lassen. Eine fatale Entwicklung, sagt der Psychoanalytiker Olaf Knellessen.

17. Januar 2017

» taz: Nicht schwuler, sondern kreativer - Poschardt peinlich homo-panisch

In einem Trump-Kommentar forderte Welt-Chef Poschardt, Deutschland solle schwuler werden. Nach einem Shitstorm änderte er es zu kreativer. s.a.: Deutschland soll doch nicht "schwuler" werden (17.01.2017)

» Meedia: Shitstorm gegen "Welt"-Chefredakteur Ulf Poschardt

Ulf Poschardt forderte in einem Kommentar, dem designierten US-Präsidenten Donald Trump mit liberaler Stärke entgegenzutreten. Die Gesellschaft müsse deshalb "mutiger", innovativer" und "schwuler" werden. In einer aktualisierten Version schlägt der Welt-Chefredakteur andere Töne an. s.a.: Deutschland soll doch nicht "schwuler" werden (17.01.2017)

» 20 Minuten: Tamynique reden bereits von Kindern

Seit Herbst sind sie ein Paar. Im Interview mit "Glanz & Gloria" blicken Dominique Rinderknecht und Tamy Glauser schon weit in die Zukunft.

» Tagesspiegel über Glaube und Homosexualität: Wie haltet ihr es mit der Religion?

Eine neue Folge unserer Kolumne Heteros fragen, Homos antworten. Diesmal geht es um Glaube und Homosexualität

» Tagesspiegel-Video über Audre Lorde: Die kämpferische Humanistin

Die lesbische Lyrikerin und Feministin Audre Lorde inspiriert Menschen bis heute. Am Dienstagabend wird im Beisein der Filmemacherin Dagmar Schultz der Dokumentarfilm "Audre Lorde - Die Berliner Jahre 1984 Bis 1992" im Lichtblick-Kino gezeigt.

» Neue Westfälische: Schwul-lesbischer Arminia-Fanclub feiert zehnjähriges Bestehen

Runder Geburtstag: Bürgermeisterin Karin Schrader gratuliert den Fans

16. Januar 2017

» baden online über eine Familie mit zwei Mamas: Sunny und Bettina Harter im Porträt

Vor fünf Jahren haben die ersten homosexuellen Paare auf Standesämtern in Baden-Württemberg geheiratet. Davor war das in den Rathäusern nicht möglich. Sunny und Bettina Harter aus Kehl haben sich im Juli das Ja-Wort gegeben. Das Paar erzählt von seinen Widrigkeiten und Erfolgen.

» watson: Öffentliche Familien-Tragödie - wie eine Bisexuelle um die Liebe ihres Vaters kämpft

Die Geschichte von Brandi Burgess ist eine Tragödie - und gewiss kein Einzelfall. Die 27-jährige Amerikanerin ist bisexuell, was nicht sein darf, wenn es nach ihrer Familie geht.

» taz über Selma Lagerlöf: "Ich träumte immer, ich sei ein Mann"

Sie kämpfte fürs Frauenwahlrecht und heiratete nie. Eine Auswahl von Briefen an ihre engsten Freundinnen ist jetzt in Deutsch erschienen.

» WAZ: Die Jecken vom Pütt schreiben mit Regenbogensitzung Karnevalsgeschichte

Viel Lob gab es für die erste Regenbogensitzung für Homo- und Heterosexuelle in der Stadt, die Die Jecken vom Pütt aus Hassel veranstalteten.

» VIVA: 10 Vorurteile gegenüber nicht-heterosexuellem Sex, die wir ganz schnell vergessen sollten

Schwule haben nur Analsex und Bisexuelle sind in echt verkappte Homos? Von wegen!

» Schweriner Volkszeitung hat Fragen und Antworten zu Homosexualität: Ablehnung durch die Familie

Wenn Homosexuelle auf Diskriminierung stoßen. Fünf wichtige Fragen und Antworten