Die Besucher werden immer jünger. Und der Beratungsbedarf ist enorm gestiegen. Für viele homosexuelle Jugendliche ist der Jugendtreff Knutschfleck an der Jakobstraße eine wichtige Anlaufstelle.

19. Januar 2017

» Opera Lounge über Siegfried Wagner im Schwulen Museum*: Retro für einen Ungeliebten

Siegfried Wagner im Schwulen Museum Berlin? Erbitterte Wagnerianer werden einmal mehr mit den Augen rollen, ist doch der Wagner-Sohn nicht wirklich einer von der Bayreuther Firma geliebter.

» Qantara.de: Vom zähen Kampf mit Indiens homophoben Tugendwächtern

Ein Film über das Schicksal eines schwulen Professors an der renommierten Aligarh-Universität zeigt Indiens schwieriges Verhältnis zur Homosexualität. Marian Brehmer hat den Film gesehen.

» Tages-Anzeiger: Ist Homosexualität angeboren?

Sexualwissenschaftlerin Andrea Burri klärt auf, wie und wann unsere sexuelle Orientierung entsteht.

» Erdbeerlounge: Das können wir von homosexuellen Paaren lernen

Die perfekte Beziehung gibt es nicht. Wissenschaftler haben in einer Studie entdeckt, dass heterosexuelle Paare viel von homosexuellen Paaren lernen können.

» Thüringen 24: Porno-Filmabend sorgt für Gesprächsstoff in Jena

"Der Kurzfilmabend soll zeigen, was Pornografie in ihrer gesamten Vielfalt zu bieten hat: hetero, schwul, transgender... An diesem Abend gibt es keine Tabus."

18. Januar 2017

» taz über Political Correctness: Der Sprache ist zu misstrauen

Political Correctness soll schuld daran sein, dass die Rechten triumphieren. Dabei galt es mal als links, Bestehendes infragezustellen.

» der zaunfink: Über Männerhaare, Frauengurken und grünreaktionäre Entspannungstechniken

Schwedische Wissenschaftler:innen haben jetzt herausgefunden, dass 85% unserer Planetenoberfläche gar nicht aus gewöhnlicher Materie bestehen, sondern aus heteronormativen Firlefanz-Atomen zusammengesetzt sind. Und jedes Jahr werden es zwei Prozent mehr.

» Tapfer im Nirgendwo: Martin Lejeune kämpft gegen Schwulen-Propaganda (und seine Fans wollen Schwule ins KZ schicken!)

"Seit Monaten läuft Schwulen-Propaganda im deutschen TV zur der Zeit, wenn Kinder von der Schule nach Hause kommen und vor 18 Uhr, bevor Die Simpsons läuft! Hallo! Interessiert das keinen?"

» Stuttgarter Zeitung über die Metropolitan Community Church: Eine Ökumene der besonderen Art

Menschen, die anderswo Ablehnung erlebt haben, sind hier willkommen: In der Gemeinde Salz der Erde, einer von drei Metropolitan Community Churches in Deutschland.

» Evangelische Zeitung: Früher im Kloster, heute ein Pastoren-Paar

Einst lebten sie als Priester im Kloster. Doch Dirk Fey und Stephan Möllmann trugen die Positionen der katholischen Kirche nicht mehr mit. Jetzt sind sie evangelische Pastoren - und leben als Paar.

» Brigitte.de: Dieser Mann hat seine eigene Mutter geschwängert!

Der Engländer Kyle Casson hat ein Problem: Er hätte gerne ein Baby - darf aber als schwuler Mann keins adoptieren. Also greift er zu ungewöhnlichen Mitteln.

» der Freitag über fließende Gender-Identitäten: "Wir sind kein Trend"

Statt den binären Geschlechterrollen zu entsprechen, verstehen einige junge Leute ihre Gender-Identität als fließend

» Refinery29: Wie queer ist Deutschland wirklich?

Laut einer Umfrage soll kein Land in Europa so schwul, lesbisch und trans wie Deutschland sein. Und trotzdem fehlt die "sexuelle Identität" im Grundgesetz

» DomRep-Magazin über schwulen US-Diplomaten: Skandal-Botschafter verabschiedet sich aus DomRep

James 'Wally' Brewster ist bei vielen als der Skandal-Botschafter bekannt und war vor allem Kirche und Konservativen ein Dorn im Auge..

» SRF: "Ein Familiengeheimnis kann auch gefährlich werden"

Jede Familie hat ihre Sorgen, die sie lieber privat halten will. Geht es um schwerwiegendere Probleme, dann bemüht sich eine «Bilderbuch-Familie» häufig noch stärker darum, nichts gegen aussen dringen zu lassen. Eine fatale Entwicklung, sagt der Psychoanalytiker Olaf Knellessen.

17. Januar 2017

» taz: Nicht schwuler, sondern kreativer - Poschardt peinlich homo-panisch

In einem Trump-Kommentar forderte Welt-Chef Poschardt, Deutschland solle schwuler werden. Nach einem Shitstorm änderte er es zu kreativer. s.a.: Deutschland soll doch nicht "schwuler" werden (17.01.2017)

» Meedia: Shitstorm gegen "Welt"-Chefredakteur Ulf Poschardt

Ulf Poschardt forderte in einem Kommentar, dem designierten US-Präsidenten Donald Trump mit liberaler Stärke entgegenzutreten. Die Gesellschaft müsse deshalb "mutiger", innovativer" und "schwuler" werden. In einer aktualisierten Version schlägt der Welt-Chefredakteur andere Töne an. s.a.: Deutschland soll doch nicht "schwuler" werden (17.01.2017)

» 20 Minuten: Tamynique reden bereits von Kindern

Seit Herbst sind sie ein Paar. Im Interview mit "Glanz & Gloria" blicken Dominique Rinderknecht und Tamy Glauser schon weit in die Zukunft.

» Tagesspiegel über Glaube und Homosexualität: Wie haltet ihr es mit der Religion?

Eine neue Folge unserer Kolumne Heteros fragen, Homos antworten. Diesmal geht es um Glaube und Homosexualität