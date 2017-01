Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Januar 2017

» Passauer Neue Presse: Neureichenauer darf kein Blut spenden - weil er homosexuell ist

"Der Bedarf ist groß, die Reserven knapp. Es gibt allerdings auch Menschen, die liebend gerne ihr Blut für andere geben würden, aber nicht dürfen."

» Zeit Online über Diversity: Von der Angst, nicht dazuzugehören

Unzählige Unternehmen setzen auf Diversity-Management, um Offenheit und Toleranz voranzubringen. Doch trotz Quoten kommt es oft zu Diskriminierung. Das hat Gründe.

» Kölner Stadt-Anzeiger über eine verlorene Wette: Volker Beck zeigte Erika Steinbach als Facebook-Profilbild

Mensch, Volker, wat haste dir verändert! Einen ganzen Tag lang glich der Kölner Grünen-Politiker Volker Beck aufs Haar der ehemaligen CDU-Rechtsaußen Erika Steinbach. Zumindest auf facebook.

» Blog Schräglage zu Ulf Poschardt: Schwuler werden

Peter Teuschel macht ich darüber Gedanken, was "Welt"-Chefredakteur Ulf Poschardt gemeint haben könnte

» NDR über Willy Fleckhaus: Design - Revolte - Regenbogen

Willy Fleckhaus war der wohl wichtigste Art-Director, Layouter und Designer der 60er und 70er-Jahre. Jetzt ist seine Arbeit im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg zu entdecken.

19. Januar 2017

» ze.tt: Gibt es Diversität im Pop?

Alle sprechen von Diversität und feiern sie auch in der Musikbranche. Aber gibt es sie dort überhaupt?

» RP Online über ein Trans*-Kind: Ein ganz normales Mädchen

Corey Maison wurde im falschen Körper geboren. Das ist ihre Geschichte.

» Deutschlandradio Kultur zum 75. Todestag von Walter Spies: Künstler im Paradies

"1938 ging die holländische Kolonialregierung gegen die in Bali lebenden europäischen Homosexuellen vor. Walter Spies kam zum zweiten Mal in Haft, diesmal für neun Monate."

» bento: Warum ich einer Freundin erst Jahre später erzählte, dass ich schwul bin

"Ich bin schwul, seit ich denken kann. Und eigentlich hatte ich auch nie ein Problem damit. Doch es gibt eine Sache, auf die ich verdammt gut verzichten könnte: Mich immer wieder aufs Neue outen zu müssen."

» Opera Lounge über Siegfried Wagner im Schwulen Museum*: Retro für einen Ungeliebten

Siegfried Wagner im Schwulen Museum Berlin? Erbitterte Wagnerianer werden einmal mehr mit den Augen rollen, ist doch der Wagner-Sohn nicht wirklich einer von der Bayreuther Firma geliebter.

» Qantara.de: Vom zähen Kampf mit Indiens homophoben Tugendwächtern

Ein Film über das Schicksal eines schwulen Professors an der renommierten Aligarh-Universität zeigt Indiens schwieriges Verhältnis zur Homosexualität. Marian Brehmer hat den Film gesehen.

» Tages-Anzeiger: Ist Homosexualität angeboren?

Sexualwissenschaftlerin Andrea Burri klärt auf, wie und wann unsere sexuelle Orientierung entsteht.

» Erdbeerlounge: Das können wir von homosexuellen Paaren lernen

Die perfekte Beziehung gibt es nicht. Wissenschaftler haben in einer Studie entdeckt, dass heterosexuelle Paare viel von homosexuellen Paaren lernen können.

» Aachener Zeitung: Jugendtreff Knutschfleck sieht Arbeit gefährdet

Die Besucher werden immer jünger. Und der Beratungsbedarf ist enorm gestiegen. Für viele homosexuelle Jugendliche ist der Jugendtreff Knutschfleck an der Jakobstraße eine wichtige Anlaufstelle.

» Thüringen 24: Porno-Filmabend sorgt für Gesprächsstoff in Jena

"Der Kurzfilmabend soll zeigen, was Pornografie in ihrer gesamten Vielfalt zu bieten hat: hetero, schwul, transgender... An diesem Abend gibt es keine Tabus."

18. Januar 2017

» taz über Political Correctness: Der Sprache ist zu misstrauen

Political Correctness soll schuld daran sein, dass die Rechten triumphieren. Dabei galt es mal als links, Bestehendes infragezustellen.

» der zaunfink: Über Männerhaare, Frauengurken und grünreaktionäre Entspannungstechniken

Schwedische Wissenschaftler:innen haben jetzt herausgefunden, dass 85% unserer Planetenoberfläche gar nicht aus gewöhnlicher Materie bestehen, sondern aus heteronormativen Firlefanz-Atomen zusammengesetzt sind. Und jedes Jahr werden es zwei Prozent mehr.

» Tapfer im Nirgendwo: Martin Lejeune kämpft gegen Schwulen-Propaganda (und seine Fans wollen Schwule ins KZ schicken!)

"Seit Monaten läuft Schwulen-Propaganda im deutschen TV zur der Zeit, wenn Kinder von der Schule nach Hause kommen und vor 18 Uhr, bevor Die Simpsons läuft! Hallo! Interessiert das keinen?"

» Stuttgarter Zeitung über die Metropolitan Community Church: Eine Ökumene der besonderen Art

Menschen, die anderswo Ablehnung erlebt haben, sind hier willkommen: In der Gemeinde Salz der Erde, einer von drei Metropolitan Community Churches in Deutschland.

» Evangelische Zeitung: Früher im Kloster, heute ein Pastoren-Paar

Einst lebten sie als Priester im Kloster. Doch Dirk Fey und Stephan Möllmann trugen die Positionen der katholischen Kirche nicht mehr mit. Jetzt sind sie evangelische Pastoren - und leben als Paar.