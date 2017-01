Ausgewählter Artikel:

» (22.01.2017) Siegessäule interviewt LGBTI-Ansprechpartnerin bei der Polizei: "Es werden viele Täter sanktioniert"

Maria Tischbier ist Ansprechpartnerin für LSBTI* bei der Berliner Polizei. Im SIEGESSÄULE-Interview spricht sie über homo- und transphobe Gewalt, Aufklärungsquoten und die Zusammenarbeit mit der Szen

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. Januar 2017

» Geschichte der Gegenwart: It's identity politics, stupid!

In Zeiten eines post-identitären Liberalismus und einer weissen rassischen Identitätspolitik, die auf Verteidigung von Privilegien zielt, werden die ursprünglichen Ziele von Identitätspolitik umkodiert. Ein Essay über Identitätspolitik als Ausgangspunkt einer Gesellschaftskritik, in der partikulare Interessen nicht negiert, sondern abgebildet werden.

» Die Welt spricht mit Jürgen Prochnow u.a. über seine schwule Rolle in "Die Konsequenz"

"Es war auf jeden Fall ein Risiko, einen Schwulen zu spielen. Und meine Befürchtung war, dass ich durch den Film rollentechnisch festgelegt wäre. Dass ich künftig, wenn überhaupt, nur noch Homosexuelle spielen darf."

» Tiroler Tageszeitung über Blutspenden: "Homosexuelle werden hier diskriminiert"

Das Rote Kreuz bittet derzeit um Blutspenden, weil die Reserven knapp sind. Tiroler Schwulenvereine ärgert, dass Homosexuelle kein Blut spenden dürfen. Sie werden als Risikogruppe gewertet. Rotes Kreuz und Ministerium reagieren.

» Tagesspiegel: Gesucht: ein Motto für den CSD

Für den Berliner CSD suchen die Veranstalter noch ein Motto. Bisher sind gut zwanzig Vorschläge eingegangen, der beste wird Anfang Februar durch öffentliche Abstimmung gekürt.

» Neue Presse Coburg: Zwei Männer sind ein Prinzenpaar

Die Narrhalla beweist Mut. Sie geht mit zwei Regenten in die närrische Saison.

21. Januar 2017

» Süddeutsche.de interviewt Gender-Expertin: "Trumps Wahl war für viele junge Frauen traumatisierend"

Sexismus sei das größere Tabu als Rassismus, sagt Gender-Expertin Dana Brown. Die Niederlage von Clinton habe aber eines bewirkt: Amerikas Frauen seien aufgewacht.

» Focus Online über Afghanistan: Polizei macht Jungen zu Sexsklaven für die Mächtigen

Bebend vor Wut hält Schirin ein Foto seines 13-jährigen Schwagers in der Hand. Er weiß noch genau, wie der Junge sich wehrte und schrie, als ein Polizeikommandeur ihn dieses Jahr aus seinem afghanischen Heimatdorf in der südlichen Provinz Helmand verschleppte.

» tz: Amidou floh aus Todesangst - doch der Schwulenhass holt ihn ein

Homosexuelle Flüchtlinge wie Amidou (Name geändert) können der Angst auch in München nicht entkommen. Sie werden von Landsleuten bedroht und angefeindet. Die Stadt plant nun Schutzräume. S.a.: München schafft Schutzräume für LGBTI-Flüchtlinge (19.01.2017)

» FR über NS-Opfer aus Darmstadt: 51 Homosexuelle vor Gericht gestellt

Ein Mahnmal soll künftig in Darmstadt an Menschen erinnern, die wegen ihrer Homosexualität verfolgt wurden. Ehrenamtler recherchieren Biografien der Opfer des Unzucht-Paragrafen. S.a.: "Mahnmal für Verfolgte und Betroffene des Paragrafen 175" gefordert (27.09.2016)

» RP Online u.a. über ein spätes Coming-out: Jetzt mal ehrlich

"Lothar Hörning redet. Er war Karnevalsprinz in Düsseldorf, ist Mitbegründer des schwul-lesbischen Karnevalsvereins KG Regenbogen. Und er ist homosexuell. Sein Leben war allerdings nicht immer so: Vor seinem Outing vor 20 Jahren war der 55-Jährige mit einer Frau verheiratet, hat mir ihr zwei Söhne. Hat er also vorher eine Lüge gelebt?"

20. Januar 2017

» FAZ: Wird Peter Thiel Trumps Botschafter in Deutschland?

Thiel, der den Internet-Bezahldienst Paypal gründete und durch eine frühe Investition in Facebook zum Milliardär wurde, hielt auf dem Nominierungsparteitag Trumps eine Rede. "Ich bin stolz darauf, schwul zu sein. Ich bin stolz darauf, ein Republikaner zu sein. Aber am meisten bin ich stolz darauf, ein Amerikaner zu sein."

» B.Z. zum Tod von Thea Masloke: Abschied nach 18 Jahren Kampf für das Leben

Die Berliner Aids-Hilfe trauert um Thea Masloke, eine ihrer wichtigsten Helferinnen. Sie engagierte sich für die Akzeptanz HIV-positiver Menschen.

» ze.tt: Diese Frau macht Kunst mit Vulven

Eine Berliner Sexualpädagogin fertigt Kunst mit nur einem Motiv: dem weiblichen Geschlechtsteil. Und kratzt damit an festgefahrenen Normen.

» Berliner Zeitung: Die Rettung von Ellen DeGeneres war ein Fisch

Komikerin Ellen DeGeneres ist nach ihrem folgenreichen Coming-out so populär wie nie.

» Passauer Neue Presse: Neureichenauer darf kein Blut spenden - weil er homosexuell ist

"Der Bedarf ist groß, die Reserven knapp. Es gibt allerdings auch Menschen, die liebend gerne ihr Blut für andere geben würden, aber nicht dürfen."

» Zeit Online über Diversity: Von der Angst, nicht dazuzugehören

Unzählige Unternehmen setzen auf Diversity-Management, um Offenheit und Toleranz voranzubringen. Doch trotz Quoten kommt es oft zu Diskriminierung. Das hat Gründe.

» Kölner Stadt-Anzeiger über eine verlorene Wette: Volker Beck zeigte Erika Steinbach als Facebook-Profilbild

Mensch, Volker, wat haste dir verändert! Einen ganzen Tag lang glich der Kölner Grünen-Politiker Volker Beck aufs Haar der ehemaligen CDU-Rechtsaußen Erika Steinbach. Zumindest auf facebook.

» Blog Schräglage zu Ulf Poschardt: Schwuler werden

Peter Teuschel macht ich darüber Gedanken, was "Welt"-Chefredakteur Ulf Poschardt gemeint haben könnte

» NDR über Willy Fleckhaus: Design - Revolte - Regenbogen

Willy Fleckhaus war der wohl wichtigste Art-Director, Layouter und Designer der 60er und 70er-Jahre. Jetzt ist seine Arbeit im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg zu entdecken.