» (24.01.2017) derStandard.at: Erst Grundrechtsschutz schafft liberale Demokratie

Die Standard-Schwerpunktausgabe zu "Demokratie unter Druck" und Hans Rauschers Essay über illiberale Demokratie vernachlässigen die Rolle des Schutzes von Grund- und Menschenrechten und deren Einklagbarkeit vor nationalen und europäischen Gerichten

24. Januar 2017

» Bild.de: Linke fordert bessere Aufklärung über Liebe

Nach dem Willen der Linken sollen die Themen gleichgeschlechtliche Liebe, Trans- und Intersexualität fest in den Lehrplänen der Schulen verankert

» Tagesspiegel interviewt Berlins Justizsenator Dirk Behrendt: "Unisex-Toiletten sind wichtig"

Antidiskriminierung beginnt bei kleinen Dingen des Alltags, sagt Justizsenator Behrendt. Hier spricht der Grüne über Probleme in Gefängnissen und Debatten in seiner Partei.

» Stuttgarter Zeitung: Schwules Ampelpärchen für Stuttgart?

Wird Stuttgart von Spaßbremsen regiert? Die sture Haltung der Ordnungsbehörde, keine Fußgängerampel mit Äffle & Pferdle zu erlauben, befördert republikweit alte Klischees. Jetzt plädiert der CSD auch noch für ein schwules Ampelpärchen.

» Main-Post über lesbisches Paar: Wo die Liebe hinfällt

Noch vor wenigen Jahren hätten sich Michaela und Christiane Glaser nicht zur Liebe füreinander bekannt. Die Offenheit in Hammelburg begrüßt das Paar sehr.

» Berliner Morgenpost über Mark Waschke: Die Liebe in Zeiten von Tinder

Schauspieler Mark Waschke über die anstehende Schaubühnen-Premiere und die Verbindung von Sex und Theater

» Rolling Stone: Ellen Page diskutiert mit homophobem Prediger

Bei einem Protestmarsch gegen US-Präsident Donald Trump legte sich die lesbische Schauspielerin Ellen Page mit einem engstirnigen Geistlichen an.

23. Januar 2017

» Rolling Stone: Online-Petition fordert Parkbank als Erinnerung an George Michael

Fans des kürzlich verstorbenen George Michael fordern in einer Online-Petition eine Band in der Nähe seines Hauses im Londoner Park Hampstead Heath.

» Kleine Zeitung: Regisseur Jakob M. Erwa ausgezeichnet

Regisseur Jakob M. Erwa ist für seine Romanadaption "Die Mitte der Welt" ausgezeichnet worden. S.a.: 17 Jahre, schwul und die erste große Liebe (07.11.2016)

» eurovision.de: Warum küsste Elton John Conchita?

Conchita erzählt in der NDR Talk Show über ihre ESC-Zeit und ihre Veränderung seitdem. Außerdem verrät sie, wie es zum Kuss mit Superstar Elton John kam.

» Limmattaler Zeitung interviewt Klaus Wowereit: "Europa steht vor einer Zerreissprobe"

Klaus Wowereit hat 13 Jahre lang Berlin regiert. Im Interview kritisiert der Frührentner Merkels Flüchtlingspolitik und die direkte Demokratie - und er verrät ein paar exklusive Berlin-Tipps.

» Europa-Universität Viadrina: Online-Studie zu sexueller Diversität und Werbewirkung

Die Umfrage nimmt maximal 5 Minuten in Anspruch, dient natürlich ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken und sämtliche Daten werden anonymisiert und streng vertraulich behandelt.

» ND über den schwulen Linken-Politiker Hakan Taş: Bedrohung an der Tagesordnung

Seit drei Jahren steht der Berliner Linken-Abgeordnete Hakan Taş unter Polizeischutz.

22. Januar 2017

» Siegessäule interviewt LGBTI-Ansprechpartnerin bei der Polizei: "Es werden viele Täter sanktioniert"

Maria Tischbier ist Ansprechpartnerin für LSBTI* bei der Berliner Polizei. Im SIEGESSÄULE-Interview spricht sie über homo- und transphobe Gewalt, Aufklärungsquoten und die Zusammenarbeit mit der Szene

» Geschichte der Gegenwart: It's identity politics, stupid!

In Zeiten eines post-identitären Liberalismus und einer weissen rassischen Identitätspolitik, die auf Verteidigung von Privilegien zielt, werden die ursprünglichen Ziele von Identitätspolitik umkodiert. Ein Essay über Identitätspolitik als Ausgangspunkt einer Gesellschaftskritik, in der partikulare Interessen nicht negiert, sondern abgebildet werden.

» Die Welt spricht mit Jürgen Prochnow u.a. über seine schwule Rolle in "Die Konsequenz"

"Es war auf jeden Fall ein Risiko, einen Schwulen zu spielen. Und meine Befürchtung war, dass ich durch den Film rollentechnisch festgelegt wäre. Dass ich künftig, wenn überhaupt, nur noch Homosexuelle spielen darf."

» Tiroler Tageszeitung über Blutspenden: "Homosexuelle werden hier diskriminiert"

Das Rote Kreuz bittet derzeit um Blutspenden, weil die Reserven knapp sind. Tiroler Schwulenvereine ärgert, dass Homosexuelle kein Blut spenden dürfen. Sie werden als Risikogruppe gewertet. Rotes Kreuz und Ministerium reagieren.

» Tagesspiegel: Gesucht: ein Motto für den CSD

Für den Berliner CSD suchen die Veranstalter noch ein Motto. Bisher sind gut zwanzig Vorschläge eingegangen, der beste wird Anfang Februar durch öffentliche Abstimmung gekürt.

» Neue Presse Coburg: Zwei Männer sind ein Prinzenpaar

Die Narrhalla beweist Mut. Sie geht mit zwei Regenten in die närrische Saison.

21. Januar 2017

» Süddeutsche.de interviewt Gender-Expertin: "Trumps Wahl war für viele junge Frauen traumatisierend"

Sexismus sei das größere Tabu als Rassismus, sagt Gender-Expertin Dana Brown. Die Niederlage von Clinton habe aber eines bewirkt: Amerikas Frauen seien aufgewacht.