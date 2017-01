Ausgewählter Artikel:

» (25.01.2017) taz: Für Minderheiten vor allem sind "offene Gesellschaften" wichtig

Von "offener Gesellschaft" reden alle, die freisinnige und respektvolle gesellschaftliche Verhältnisse erhalten wollen: Sie wurde 1945 von Karl Popper erdacht, als das völkische Deutschland militärisch besiegt war

25. Januar 2017

» NOZ: Als schwule Störche im Zoo Osnabrück einen Pinguin ausbrüteten

995 ist die Geschichte von zwei männlichen Störchen, die im Osnabrücker Zoo als Paar zusammenlebten, um die Welt gegangen: Die Vögel brüteten einen Humboldtpinguin aus. Ein Happy End hatte die Geschichte aber nicht.

» Schaffhauser Nachrichten: Schaffhausen erhält einen neuen LGBT-Jugendtreff

In Schaffhausen werden Begegnungen unter jungen Anderssexuellen dem Zufall oder dem Internet über- lassen. Zwei junge Menschen wollen das jetzt ändern.

» NZZ über Countertenor Franco Fagioli: Er entreisst Frauen die Hosenrollen

Vor zwölf Jahren gelang dem argentinischen Sänger am Opernhaus Zürich der Durchbruch.

» ZEITmagazin: Es gibt so viele Gayrüchte

Viele prominente Männer müssen damit leben, dass man sie für heimlich schwul hält. Schuld daran sind erstens: heterosexuelle Männer. Zweitens: heterosexuelle Frauen.

» evangelisch.de: Aufstehen gegen Nationalismen!

In der queer Community und in der weltweiten Gemeinschaft der Christenheit sind Rasse und Nation von nachgeordneter Bedeutung. Es ist an der Zeit, sich als queere Christ*innen gegen die neuen Nationalismen zu engagieren, meint Wolfgang Schürger.

» Deutschlandfunk über neue Männerbewegung in der katholischen Kirche: Auf der Suche nach der verlorenen Männlichkeit

Eine neue Männerbewegung breitet sich unter französischen Katholiken aus. Ihre These: In Gottesdiensten und in der Seelsorge würden vor allem weibliche Tugenden propagiert, Männlichkeit habe ein negatives Image. Und so gibt es immer mehr Angebote für katholische Männer, ihre Maskulinität zu entdecken.

24. Januar 2017

» Tagesspiegel: Warum braucht ihr Homo-Fanclubs im Fußball?

Eine neue Folge unserer Kolumne Heteros fragen, Homos antworten. Diesmal geht es um schwul-lesbische Fanclubs im Fußball - und um eigene Homo-Angebote in allen Lebensbereichen.

» Übermedien: "Top-Cover" Aids - Ein bisschen Klitter für die "Spiegel"-Geschichte

Zu seinem 70. Jubiläum feiert der "Spiegel" sich ausgiebigst selbst - und färbt dabei nochmal die Abgründe seiner homophoben und apokalyptischen Aids-Berichterstattung in den achtziger Jahren schön. s.a.: Der "Spiegel" und die Kompassnadel - eine verpasste Gelegenheit (16.07.2013)

» taz: Die identitäre Spaltung

Isolde Charim fragt: Können wir ein diverses Ganzes werden?

» Zeit Online über Kinder mit "unkonventionellen Elternkonstellationen": "Das erinnert an traditionelle Muster"

Wie geht es Kindern, die in unkonventionellen Elternkonstellationen aufwachsen? Ein Gespräch mit der Psychologin Tabitha Freeman.

» Die Welt über ein schwules Paar in New York: Ein Baumhaus für zwei

In ihrem New Yorker Apartment am Gramercy Park leben Modedesigner Derek Lam und sein Partner Jan-Hendrik Schlottmann vor, wie man sich der Hektik elegant entziehen kann

» Bild.de: Linke fordert bessere Aufklärung über Liebe

Nach dem Willen der Linken sollen die Themen gleichgeschlechtliche Liebe, Trans- und Intersexualität fest in den Lehrplänen der Schulen verankert

» Tagesspiegel interviewt Berlins Justizsenator Dirk Behrendt: "Unisex-Toiletten sind wichtig"

Antidiskriminierung beginnt bei kleinen Dingen des Alltags, sagt Justizsenator Behrendt. Hier spricht der Grüne über Probleme in Gefängnissen und Debatten in seiner Partei.

» derStandard.at: Erst Grundrechtsschutz schafft liberale Demokratie

Die Standard-Schwerpunktausgabe zu "Demokratie unter Druck" und Hans Rauschers Essay über illiberale Demokratie vernachlässigen die Rolle des Schutzes von Grund- und Menschenrechten und deren Einklagbarkeit vor nationalen und europäischen Gerichten

» Stuttgarter Zeitung: Schwules Ampelpärchen für Stuttgart?

Wird Stuttgart von Spaßbremsen regiert? Die sture Haltung der Ordnungsbehörde, keine Fußgängerampel mit Äffle & Pferdle zu erlauben, befördert republikweit alte Klischees. Jetzt plädiert der CSD auch noch für ein schwules Ampelpärchen.

» Main-Post über lesbisches Paar: Wo die Liebe hinfällt

Noch vor wenigen Jahren hätten sich Michaela und Christiane Glaser nicht zur Liebe füreinander bekannt. Die Offenheit in Hammelburg begrüßt das Paar sehr.

» Berliner Morgenpost über Mark Waschke: Die Liebe in Zeiten von Tinder

Schauspieler Mark Waschke über die anstehende Schaubühnen-Premiere und die Verbindung von Sex und Theater

» Rolling Stone: Ellen Page diskutiert mit homophobem Prediger

Bei einem Protestmarsch gegen US-Präsident Donald Trump legte sich die lesbische Schauspielerin Ellen Page mit einem engstirnigen Geistlichen an.

23. Januar 2017

» Rolling Stone: Online-Petition fordert Parkbank als Erinnerung an George Michael

Fans des kürzlich verstorbenen George Michael fordern in einer Online-Petition eine Band in der Nähe seines Hauses im Londoner Park Hampstead Heath.