» (27.01.2017) evangelisch.de: Recht auf Gleichbehandlung - ein Blick auf die EKD-Publikation

Katharina Payk wirft einen gleichwohl anerkennenden wie kritischen Blick auf die Veröffentlichung der EKD zum Thema LSBTI*

27. Januar 2017

» n-tv.de über "Schwuchteln hassen Trump"-Tweet: Lily Allen sorgt für Ärger

Eigentlich will sich Lily Allen einfach nur gegen Donald Trump starkmachen. Deswegen wird es die Sängerin gefreut haben, als sie für ihren Protestsong Unterstützung von einem Magazin für schwule Männer bekam. Doch dann schießt sie übers Ziel hinaus.

» bento: Sieben Transmenschen erzählen, wie es sich anfühlt, im falschen Körper aufzuwachsen

"Wir verdienen den gleichen Respekt wie alle anderen."

» Zeit Online: Die Angstmache lieber Geert Wilders überlassen

Am 15. März wählen die Niederländer ein neues Parlament. Wer vertritt die heimischen Werte besser? Geert Wilders oder Mark Rutte?

» SRF: Scheinehe - die Lebenslüge von Homosexuellen in China

Für Schwule und Lesben ist Neujahr die schlimmste Zeit des Jahres, wenn sie ohne "richtigen"chi Partner nach Hause kommen.

26. Januar 2017

» Spox zu Tennisstar Johanna Larsson: Schwedens Nummer 1 outet sich

Das Sportmagazin berichtet über ein Coming-out, das bereits zum Jahreswechsel stattgefunden hatte. s.a.: Välkommen ut Johanna Larsson! (QX)

» SWR über sexuelle Minderheiten bei der Bundeswehr: "Diskriminierung dringt nicht nach ganz oben"

Die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will sexuelle Minderheiten in der Bundeswehr besser schützen - ein Workshop soll dafür den Startschuss geben. Doch die Kritik daran ist groß. Jetzt meldet sich ein Fürsprecher. S.a.: Homo-Orden für Ursula von der Leyen (14.01.2017)

» Münsterland Zeitung: Aidshilfe braucht Unterstützung

In der Finanzplanung der Aidshilfe Westmünsterland tut sich ein großes Loch auf. Rund 11000 Euro fehlen der Organisation, um den Etat für dieses Jahr zu decken. Die Alarmglocken im Büro an der Marktstraße schrillen. Der Fortbestand der Einrichtung sei gefährdet, heißt es.

» Spiegel Online über Boy George und George Michael: "Er hat Leute total aus allem rausgehalten"

Einst waren sie Konkurrenten, später schaute Boy George zu George Michael auf. Nun hat sich der Sänger über das verstorbene Idol geäußert - und Michael als verschlossenen Menschen beschrieben.

» Broadly: Wie aufgeschlossen sind Dating Apps für nicht-binäre Personen?

Wir haben den Test mit Tinder, OkCupid und HER gemacht.

» Berliner Morgenpost über die Oper "Edward II.": "Eine Grand Opéra des 21. Jahrhunderts"

Interview mit Regisseur Christof Loy und Dirigent Thomas Søndergård

» Deutschlandfunk über Homosexualität und Kirche: Fromm und frei in Luthers Land?

Pfarrerin Katrin Jell lebte zusammen mit ihrer Partnerin im Pfarrhaus von Hohnstein im Erzgebirge. Laut Dienstrecht der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsens darf sie das. Doch die "Sächsische Bekenntnisinitiative" hält Homosexualität für einen Verstoß gegen göttliches Recht und findet zahlreiche Unterstützer. Die Polarisierung bekommt Jell zu spüren.

» schwäbische: Ein Chromosom zu viel

Jeder 500. Mann hat das Klinefelter-Syndrom - Nur wenige erfahren davon und wenn, dann oft erst als Erwachsene

» Spiegel Online über PrEP: "Die Leute können sich das nicht leisten"

Eine Pille pro Tag und die Angst vor einer Ansteckung sinkt: Seit September ist in Deutschland ein Medikament zum Schutz vor HIV zugelassen. Nur leisten kann sich das Mittel kaum jemand, die Politik fühlt sich nicht zuständig.

25. Januar 2017

» taz über Transsexualität und Politik: Die AfD-Wählerin

Iris Dankwarth ist transsexuell, mit einer Muslimin verheiratet, und sie wählt die AfD. Die Geschichte einer Frau auf der Suche.

» 2mecs: LGBT Internetportal Yagg zurück aus Insolvenz

Französisches LGBT Internet-Portal Yagg zurück. Dies teilte die Seite selbst in einer Stellungnahme mit. Erst Ende 2016 hatte das Handelsgericht das Insolvenzverfahren eröffnet.

» Berliner Zeitung über einen Stadtratskandidaten in Neukölln: Schwul, Migranten-Lehrer, AfD-Politiker

Fünfzehn Jahre bevor Bernward Eberenz AfD-Kandidat wurde, hieß er Leo Ben Schröder und tanzte mit Claudia Roth.

» Südkurier: In Norwegen können Homosexuelle jetzt auch in der Kirche heiraten

Die norwegische Kirche will ihre Türen für gleichgeschlechtliche Paare öffnen. Während die Befürworter das Ende eines jahrzehntelangen Kampfes feiern, sprechen die Gegner von einem Erdbeben.

» NOZ: Als schwule Störche im Zoo Osnabrück einen Pinguin ausbrüteten

995 ist die Geschichte von zwei männlichen Störchen, die im Osnabrücker Zoo als Paar zusammenlebten, um die Welt gegangen: Die Vögel brüteten einen Humboldtpinguin aus. Ein Happy End hatte die Geschichte aber nicht.

» Schaffhauser Nachrichten: Schaffhausen erhält einen neuen LGBT-Jugendtreff

In Schaffhausen werden Begegnungen unter jungen Anderssexuellen dem Zufall oder dem Internet über- lassen. Zwei junge Menschen wollen das jetzt ändern.