Ausgewählter Artikel:

» (28.01.2017) PlayNation.de: Wenn Homophobie dich in ein Doppelleben drängt

Mit "A Normal Lost Phone" von Accidental Queens erschien nun ein recht kostengünstiger Mysterytitel rund um wichtige Themen wie Erwachsen werden, Homophobie und Selbstfindung. In unserem ausführlichen Test erfahrt ihr, welche Fragen und Emotionen das Spiel aufwirft und für wen sich ein Kauf lohnt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. Januar 2017

» NZZ: Das Geschlecht ist elastisch

Tamy Glauser bringt einen neuen Typus auf den Laufsteg.

» Süddeutsche.de über Minderheitenrechte: Identität

Trumps Identitätspolitik will alles, was in den USA nicht weiß ist, unsichtbar machen. Das wird nicht einfach, wie der Women's March on Washington gezeigt hat.

» Die Welt: Wenn Gläubige die AfD christlicher finden als die CDU

"Anette Schultner moniert eine religiöse Beliebigkeit, wirft der Kirche Kulturmarxismus vor und ärgert sich über die verbalen Guillotinen, die über der rechtspopulistischen Partei errichtet würden."

» Tages-Anzeiger: Putins Frau für die strenge Moral

Wer in Russland seine Familie verprügelt, geht straffrei aus. Hinter diesem erzkonservativen Gesetz steht die Abgeordnete Jelena Misulina.

» Weser-Kurier: Drei Fragen an Lilo Wanders

"Aber wenn Sie nicht als Lilo Wanders unterwegs sind, gehen Sie auf die Herrentoilette?"

» Männer: Warum Hedwig von Beverfoerde und andere Christinnen den Donald so reizend finden

Kommentar von Katja Thorwarth

27. Januar 2017

» Beobachter News: Liebe darf kein Grund für Verfolgung sein

Zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar präsentieren die Vereine Rosa Hilfe Freiburg und Weissenburg in Stuttgart ihr Internetprojekt "Der Liebe wegen".

» Tagesspiegel: Eine Sprachschule nur für queere Flüchtlinge

Eine neuer Sprachkurs richtet sich speziell an homo- und transsexuelle Flüchtlinge in Berlin - nachdem sie in Regelkursen gemobbt wurden. Es deutschlandweit das erste Angebot dieser Art.

» Asienspiegel über Japan: Neuer Schutz für LGBT-Gemeinde

Die LGBT-Gemeinde stösst in Japan auf immer mehr Akzeptanz, auch auf höchster Ebene. Künftig können Staatsbeamte bestraft werden, sollten diese sich diskriminierend gegen sexuelle Minderheiten äußern.

» op-online.de: Rosa Wölkchen-Sitzungen sind Spektakel mit Farbstich

Diese Jutta P. , die behauptet, wenn sie an einem Eis lecke, stöhnt die Waffel. In der Atmosphäre der Willy-Brand-Halle wirkt das plötzlich gar nicht mal unmöglich. Gerdas kleine Weltbühne, Mühlheims Travestie-Kleinod, treibt hier den Kult auf die Spitze.

» Hamburger Abendblatt: Der neue teure Schutz vor Aids

Das Mittel Truvada kann einer HIV-Infektion vorbeugen, doch in Deutschland kostet es 820 Euro pro Monat

» taz zum Holocaust-Gedenktag: Warum wir heute gedenken

Die Auseinandersetzung mit den Verbrechen der Nationalso­zia­listen bleibt notwendig. So versichert man sich, wo man selbst steht.

» taz über Pink Triangle: Ein Plattenspieler als Denkmal

Pink Triangle nannten zwei Briten ihre Marke. Sie deuteten damit ein abwertendes Symbol für homosexuelle KZ-Häftlinge um.

» Jakob Augstein auf Spiegel Online: Die Vertrumpung der Welt

"Die Bürgersfrauen, die Journalisten, die Schwulen, die Professoren, die Künstler, die jetzt gegen Trump protestieren - sie waren in der Vergangenheit die Profiteure eines Systems, das sich um Rechte gekümmert hat, und dabei Gerechtigkeit völlig außer Acht ließ."

» Marko Martin in Die Welt: Der lange Atem

Der Liberalismus lebt und er macht ein Land erst stark. Es kommt einem Naturgesetz gleich: Nur wer Frauen und Minderheiten schätzt und fördert, kommt weiter. Aufgepasst, ihr Trumps, Putins und Erdogans dieser Welt

» n-tv.de über "Schwuchteln hassen Trump"-Tweet: Lily Allen sorgt für Ärger

Eigentlich will sich Lily Allen einfach nur gegen Donald Trump starkmachen. Deswegen wird es die Sängerin gefreut haben, als sie für ihren Protestsong Unterstützung von einem Magazin für schwule Männer bekam. Doch dann schießt sie übers Ziel hinaus.

» bento: Sieben Transmenschen erzählen, wie es sich anfühlt, im falschen Körper aufzuwachsen

"Wir verdienen den gleichen Respekt wie alle anderen."

» Zeit Online: Die Angstmache lieber Geert Wilders überlassen

Am 15. März wählen die Niederländer ein neues Parlament. Wer vertritt die heimischen Werte besser? Geert Wilders oder Mark Rutte?

» evangelisch.de: Recht auf Gleichbehandlung - ein Blick auf die EKD-Publikation

Katharina Payk wirft einen gleichwohl anerkennenden wie kritischen Blick auf die Veröffentlichung der EKD zum Thema LSBTI*