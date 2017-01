Ausgewählter Artikel:

» (30.01.2017) inFranken.de: Benachteiligt in der Bundeswehr? Homosexualität in der Truppe

Die Bundeswehr gilt als traditionell und mnnerdominiert. Homosexuelle Soldaten leiden in der Truppe immer noch unter Diskriminierung und Vorurteilen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. Januar 2017

» RP Online über die Sitzung der KG Regenbogen: Die verrückteste Karnevalsparty der Stadt

Die KG Regenbogen vereint ausgefallene Kostüme mit ungewöhnlichen Auftritten.

» Südwest Presse: Wenn der Kinderwunsch ins Ausland führt - Umstrittene Messe in Berlin

Wenn beim Kinderwunsch der Erfolg ausbleibt, ist die Verzweiflung groß. Eine Messe in Berlin soll helfen mit Angeboten, die in Deutschland illegal sind.

» inFranken.de: Benachteiligt in der Bundeswehr? Homosexualität in der Truppe

Die Bundeswehr gilt als traditionell und mnnerdominiert. Homosexuelle Soldaten leiden in der Truppe immer noch unter Diskriminierung und Vorurteilen.

29. Januar 2017

» Bild.de: Transen-Casting im Pulverfass

Vom Fachlageristen zum Vollweib in zwei Stunden so sieht das aus, wenn auf dem Kiez das ungewöhnlichste Casting der Stadt läuft.

» Vienna Online: Das war der Regenbogenball 2017 im Parkhotel Schönbrunn

Ein Höhepunkt der Wiener Ballsaison ging am Samstagabend im Parkhotel Schönbrunn über die Bühne: der 20. Regenbogenball. Überraschungsgast Conchita erlebte bei dieser Gelegenheit einen umjubelten Auftritt.

» Huffington Post: Genießen Sie Ihre Abnormität!

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie Ungewöhnliches tun oder sogar eine ungewöhnliche Lebensweise haben. Mir jedenfalls fiel es früher, und fällt es manchmal auch heute noch durchaus schwer, zu meiner Lebensweise zu stehen, da sie nicht den gesellschaftlichen Normen entspricht.

» Deutsche Welle: Eine für alle - Unisex-Toiletten für Berlin

Der Berliner Senat will Unisex-Toiletten einführen. Das führt in Berlin zu einem regelrechten Kulturkampf um das Klo. Kolumnist Gero Schließ hat schweren Herzens Partei für das neue Modell ergriffen. Mit gutem Grund!

» Zeit Campus über China: Wer schwul ist, kommt ins Krankenhaus

"Homosexuelle sind krank" steht in Büchern für chinesische Medizinstudenten. Dagegen klagt eine lesbische Studentin. Sie zeigt, wie Aktivismus in China funktioniert

» Deutschlandradio Kultur: Von James zu Ruth mit 79 Jahren

Jahrelang hatte Ruth Rose ein Doppelleben geführt: Für die Außenwelt war sie James, ließ sich in der britischen Luftwaffe zum Piloten ausbilden und arbeitete als Ingenieur. Vor fünf Jahren hatte sie eine Geschlechtsangleichung und lebt heute befreit als Frau.

» Wiener Zeitung über LGBTI in den USA: Flaues Bauchgefühl

Seit der Wahl von Donald Trump ist die Zahl der Übergriffe auf Homosexuelle und Transgender-Personen in den USA angestiegen. Die Community fürchtet, unter Obama erlangte Rechte zu verlieren.

» SRF über den schwulen Verleger Manuel Gasser: Ein Zürcher Publizist, unbeirrbar auf der Suche nach Schönheit

Manuel Gasser war nicht nur mit seiner Zeitschrift "Du" stilprägend. Eine neue Biografie lässt sein ästhetisches Universum aufleben.

28. Januar 2017

» Deutschlandfunk über Homosexualität und Transgender im Bilderbuch: Ermutigung zum Anderssein

Das Bilderbuch gehört derzeit zur spannendsten Sparte innerhalb der Kinder- und Jugendliteratur. Wo Bilderbücher gelingen, sind sie eine Spielwiese des Sehens und Verstehens. Aktuell wird eine Thematik im Bilderbuch neu verhandelt, die angesichts des Publikums etwas überrascht: Homosexualität und Transgender.

» volksfreund.de über Tania Witte: Raus aus der Nische!

Schreiben, die ewige Leidenschaft: Tania Witte schreibt Kolumnen frs "Zeit-Magazin", eine Roman-Trilogie ber das schwul-lesbische Berlin hat sie schon verffentlicht. Nun hat sie ihr erstes Jugendbuch fertig.

» Bild macht Stimmung gegen LGBTI: Der lange Aktionsplan zur sexuellen Vielfalt

"Manche Polit-Papiere sind verdammt harte Kost." S.a.: Hamburg meint es ernst im Kampf gegen Homo- und Transphobie (11.01.2017)

» svz.de aus Rostock: Gedenken an homosexuelle NS-Opfer

Rat und Tat organisiert mit CSD und Hansestadt Veranstaltung im Rathaus / Schüler konzipieren Ausstellung

» Tagesspiegel über Holocaust-Gedenken in Berlin: Eine Welt für alle schaffen

Auch der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg lud am Freitag zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus.

» Deutsche Welle interviewt Bernardine Evaristo: Es wird eine Menge Protestliteratur mit Trump und Brexit geben

Wie sollten Writers of Color auf Rechtspopulismus, den Brexit und Donald Trump antworten? Die britische Autorin Bernardine Evaristo fürchtet den Einfluss von Demagogen und fordert mehr Vielfalt im Literaturbetrieb.

» shz.de: Lilo Wanders über das Alter, den Kiez und über Donald Trump

Die Travestie-Künstlerin Lilo Wanders steht noch immer bis zu 100. Mal im Jahr auf der Bühne.

» PlayNation.de: Wenn Homophobie dich in ein Doppelleben drängt

Mit "A Normal Lost Phone" von Accidental Queens erschien nun ein recht kostengünstiger Mysterytitel rund um wichtige Themen wie Erwachsen werden, Homophobie und Selbstfindung. In unserem ausführlichen Test erfahrt ihr, welche Fragen und Emotionen das Spiel aufwirft und für wen sich ein Kauf lohnt.

» NZZ: Das Geschlecht ist elastisch

Tamy Glauser bringt einen neuen Typus auf den Laufsteg.