» (02.02.2017) Stuttgarter Zeitung gegen LGBTI-Inklusion bei der Bundeswehr: Von der Leyens Irrweg

Die Verteidigungsministerin predigt Vielfalt und macht sexuelle Toleranz in der Truppe zur Chefsache. Damit verspricht sie etwas, was Streitkräfte per se nicht einhalten können und lenkt damit von anderen Problemen in der Truppe ab, meint unsere Kommentatorin.

02. Februar 2017

» Deutschlandradio Kultur über Dagmar Schultz: Pionierin der deutschen Frauenbewegung

Empfängnisverhütung, die Möglichkeit der Abtreibung, die Behandlung durch eine Frauenärztin: In den 60er-Jahren war das in der Bundesrepublik noch undenkbar. Die Soziologin Dagmar Schultz gehörte zu den feministischen Aktivistinnen, die in den 70er-Jahren zahlreiche Rechte für Frauen mühsam erkämpften.

» Radio 3fach: Queer, queerer, queeramnesty

Schwul, lesbisch, bisexuell, transexuell, intersexuell... - oder einfach kurz: LGBTI! Mit diesem Begriff und der Bezeichnung Queer haben wir uns heute in der Stooszyt näher befasst.

» volksfreund.de: Bürgerrechtsverbände treten in Schulen für Schwule und Lesben ein

Wie kann Diskriminierung von Schwulen, Lesben & Co. im Alltag verhindert werden? Die Lösung des Bürgerrechtsverbandes QueerNet beginnt in den Schulen.

01. Februar 2017

» Zeit Online über ein "rechtes Totschlagargument": Political Correctness

Vom Medienphantom zum rechten Totschlagargument. Die sonderbare Geschichte der Political Correctness

» noizz: "Als schwuler Flüchtling kann ich mich in Deutschland endlich outen"

Ahmed ist 22 Jahre alt, vor einem Jahr von Syrien nach Deutschland geflohen, und er ist schwul.

» kurier.at über Tegan and Sara: Jung, lesbisch, endlich populär

Die Ex-Indie-Stars mit neuem Pop-Sound in Wien.

» NDR-Kommentar: Mehr Klartext bei der Bundeswehr wünschenswert

Verteidigungsministerin von der Leyen will gegen Intoleranz und den Macho-Umgang mit Lesben und Schwulen in der Bundeswehr vorgehen. Andreas Flocken kommentiert die Erfolgsaussichten.

» Neue Presse Coburg: Was beim Coming-out im Job wichtig ist

Sexuelle Vielfalt gehört zu unserer Gesellschaft dazu. Auch im Kollegium kann die sich widerspiegeln. Ein Coming-out im Job ist für einige immer noch eine Hürde. Zu recht?

31. Januar 2017

» Berliner Zeitung über Transsexualität bei der Bundeswehr: Im Dienst Offizier, nach Feierabend in Frauenkleidern

- Es sind nur zwei kleine Stiche ins Ohr, die sie an einem Tag vor ihrem Urlaub machen lässt. Weil sie Ohrstecker tragen will, wie Millionen andere Frauen auch. Doch Anastasia Biefang weiß, dass sich ihr Leben damit ändern wird. Sie hat es bei der Bundeswehr bis zum Oberstleutnant im Generalstab gebracht - als Mann. Doch sie fühlt sich als Frau und will in Zukunft auch so leben. 24 Stunden am Tag, also auch im Dienst.

» Tagesspiegel über den Wiener Regenbogenball: Wo das offene Österreich feiert

Der Regenbogenball Wien ist eine der traditionsreichsten schwullesbischen Feiern Österreichs. Beim 20-jährigen Jubiläum ist man erleichtert über den neuen Bundespräsidenten - und sorgt sich um das Weltgeschehen

» Die Welt über transsexuelle Ministerin in Taiwan: Warum Frau Tang ein Segen für die Politik ist

IT-Wunderkind, Ex-Apple-Beraterin und erste transsexuelle Ministerin der Welt: Audrey Tang soll Taiwan transparenter machen. Eine wie sie wird es in der verfeindeten Volksrepublik wohl nie geben.

» Broadly: Woher kommt das Klischee des schwulen besten Freundes?

Wir haben uns auf die Spur eines popkulturellen Mythos begeben.

» Tagesspiegel: Haben Lesben und Schwule einen Gaydar?

Eine neue Folge unserer Kolumne Heteros fragen, Homos antworten. Diesmal geht es um den "Gaydar" - also ob sich Homosexuelle gegenseitig erkennen.

» SWR-Tagesgespräch mit Christine Lüders: Vielfalt bei der Bundeswehr achten

Lüders begrüßt das von Ministerin von der Leyen veranstaltete Seminar zum Thema Diskriminierung von Homosexuellen bei der Bundeswehr.

» NDR: Benefiz-Abend für schwule Flüchtlinge

Als schwuler Mann erhielt Dani Al Maaz in Syrien Todesdrohungen. Gemeinsam mit dem Schmidt Theater sammelt er Spenden für die Initiative "Queer Refugees Support Hamburg".

» tagesschau.de-Kommentar: Eine buntere Bundeswehr muss her

Inmitten eines Skandals um sexuelle Nötigung in der Bundeswehr will Verteidigungsministerin von der Leyen Minderheiten in der Truppe eine Plattform bieten. Ein guter Vorstoß, findet C. Thiels, kritisiert jedoch Sprechverbote für Soldaten.

» Süddeutsche.de: Trumps Kandidat für den Supreme Court - Die erzkonservative Zukunft beginnt

Der US-Präsident könnte am Dienstag einen reaktionären Hardliner für das höchste Gericht nominieren. Möglicherweise nur sein erster Schritt, den Supreme Court auf Jahrzehnte zu formen.

30. Januar 2017

» Süddeutsche.de über Sexualkunde in Bayern: Aufregende Aufklärung

Auch die neuen Richtlinien des Kultusministeriums zum Sexualkundeunterricht führen zu hitzigen Debatten unter Eltern. Manche tun sich mit anderen Lebensentwürfen schwer, Lehrer belasten ungelöste Fragen im Alltag. S.a.: Bayerns Kultusminister vor Homohassern eingeknickt (18.12.2016)

» noz.de über den Rauswurf eines Paares bei einer After-Show-Party: Schwule nicht erwünscht?

Es sollte ein spaßiger Abend werden. Drei Harener wollten nach dem Galaabend der Pferde in Leer noch bisschen Party machen bei der After-Show-Party. Nach eigenen Angaben wurden die beiden jungen Männer und die Frau vom Veranstalter dort aber herausgeworfen. Grund? Weil die Männer schwul seien, beklagt das Trio gegenüber unserer Redaktion.