» (03.02.2017) Trier Reporter: Gleiche Rechte für kirchliche Arbeitnehmer

Gleiche Arbeitnehmerrechte für alle forderte die SPD-Fraktion in der jüngsten Stadtratssitzung

03. Februar 2017

» oe24.at über den Wiener FPÖ-Ball: Pilz provoziert mit Homo-Sager

Der Grünen-Politiker konnte sich einen Seitenhieb gegen den Akademikerball nicht verkneifen.

» Bild.de: Darum bietet Facebook über 60 Geschlechtsangaben an

Facebook ist das meist genutzte soziale Netzwerk weltweit mit einer ungeheuren Vielfalt unterschiedlicher Nutzer. Bei den persönlichen Angaben zum Geschlecht berücksichtigt Facebook diese Vielfalt und bietet mehr als 60 individuelle Lösungen an. Warum ist das so?

» derStandard.at: Nepalesisches Transgender-Model auf indischer Modenschau

Anjali Lama möchte andere Menschen aus sexuellen Minderheiten inspirieren

» Vienna.at über die SPÖ: Von wegen Homoehe

Gastkommentar von Johannes Huber. Die SPÖ-Linke ist tot. Das kommt im neuen Regierungsprogramm zum Ausdruck.

» Nina Queer auf Bild.de: Leder ist das Material der Verzweiflung!

Berlins bekannteste Dragqueen Nina Queer (immer noch 22) schreibt wöchentlich in BILD: frisch und frech berichtet sie aus ihrem Leben!

» Berliner Zeitung: Vorerst kein Verbot von umstrittener Kinderwunsch-Messe

Ausländische Kliniken stellen Verfahren vor, die in Deutschland illegal sind: Eine umstrittene Kinderwunsch-Messe in Berlin kann voraussichtlich dennoch stattfinden.

» Yahoo: Warum man Xavier Naidoos Auftritt in Rosenheim nicht verhindern sollte

Ein Bündnis stellt sich gegen den Sänger. Und stellt damit die eigenen Werte in Frage. S.a.: Stadt Rosenheim: Absage von Naidoo-Konzert wäre "Unterdrückung von Meinungsfreiheit" (25.01.2017)

» heute.de: Rap-Nacht mit "Kollegah" abgesagt

Rüsselsheim hat die Rap-Nacht abgesagt, die für den Hessentag im Juni geplant war. Der Zentralrat der Juden hatte zuvor kritisiert, der Rapper "Kollegah" erhalte eine Bühne für "Hass, Antisemitismus, Rassismus, Homophobie und Frauenfeindlichkeit". Die Entscheidung fiel mit 18 zu 17 Stimmen knapp aus.

» SZ-Online: Männerliebe im Wilden Westen

Für seinen Kriegsroman "Days Without End" bekommt der Ire Sebastian Barry jetzt den Costa-Preis - und viel Lob von seinem jüngsten Sohn.

» bundeswehr.de über Homosexualität beim Bund: "Die Truppe ist toleranter geworden"

Major Katja Büchner ist Kommunikations-Expertin, Berufssoldatin - und mit einer Frau verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder. Ein Porträt.

02. Februar 2017

» Tagesspiegel: 200 Ideen für den Christopher Street Day

200 Ideen sind fürs Motto des kommenden Berliner CSD eingegangen. Am Donnerstagabend wird darüber öffentlich abgestimmt.

» volksfreund.de über ein schwules Prinzenpaar: Premiere in Bernkastel-Kues

Christian Herges und Kornelius Widera regieren die Bernkastel-Kueser Narren. Das gleichgeschlechtliche Paar spricht selbst von einer kleinen Revolution. Bisher gibt es nur positive Reaktionen.

» düsseldorf queer: Bewegender Einblick in die Schwulen-Verfolgung in Düsseldorf

Zum Auftakt der Initiative für ein Denkmal zur Homosexuellen-Verfolgung in Düsseldorf hat der Historiker Marcus Velke in seinem gestrigen Vortrag in der Mahn- und Gedenkstätte der Landeshauptstadt deutlich gemacht: "Ein Denkmal muss sein!"

» Zeit Online über Geschlechterrollen: Mir gehen die Vorbilder aus

Rosa und Hellblau geben wieder den Ton an in Kinderzimmern und Kinderbüchern. Wo sind die kleinen Heldinnen, mit denen sich auch Jungs gern identifizieren?

» volksfreund.de: Juristen schon 1959 für Ende der Repression von Schwulen

Schon zehn Jahre vor Abschaffung der Strafbarkeit von Homosexualität haben zwei Mainzer Juristen diese Reform im Strafrecht gefordert. S.a.: Paragraf 175: Rheinland-Pfalz dokumentiert seine Schuld (24.01.2017)

» ND zum Brandenburger Aktionsplan: Toleranz hübsch verpackt

Andreas Fritsche über Brandenburgs Aktionsplan gegen Homophobie. S.a.: Brandenburg: 80.000 Euro für ein Konzept gegen Homophobie (02.02.2017)

» Stuttgarter Zeitung gegen LGBTI-Inklusion bei der Bundeswehr: Von der Leyens Irrweg

Die Verteidigungsministerin predigt Vielfalt und macht sexuelle Toleranz in der Truppe zur Chefsache. Damit verspricht sie etwas, was Streitkräfte per se nicht einhalten können und lenkt damit von anderen Problemen in der Truppe ab, meint unsere Kommentatorin.

» Deutschlandradio Kultur über Dagmar Schultz: Pionierin der deutschen Frauenbewegung

Empfängnisverhütung, die Möglichkeit der Abtreibung, die Behandlung durch eine Frauenärztin: In den 60er-Jahren war das in der Bundesrepublik noch undenkbar. Die Soziologin Dagmar Schultz gehörte zu den feministischen Aktivistinnen, die in den 70er-Jahren zahlreiche Rechte für Frauen mühsam erkämpften.

» Radio 3fach: Queer, queerer, queeramnesty

Schwul, lesbisch, bisexuell, transexuell, intersexuell... - oder einfach kurz: LGBTI! Mit diesem Begriff und der Bezeichnung Queer haben wir uns heute in der Stooszyt näher befasst.