» (04.02.2017) WDR-Stichtag 4. Februar 1987: Todestag des Pianisten Liberace

Seine Fernsehshow fegt in den 50er Jahren die Straßen leer, er bekommt höhere Gagen als Elvis, hat in Las Vegas ein eigenes Museum. Liberace mischt Klassik und Pop, spielt für die Queen und den Papst. Sein Luxusleben ist legendär. Doch kein Mensch darf erfahren, wer er wirklich ist.

04. Februar 2017

» RP Online: Ehe ist nicht nur eine Frage der Geschlechter

Man muss schon bei Adam und Evan anfangen, um zu begreifen, was Armin Laschet will. Der nordrhein-westfälische CDU-Chef hat sich im Wahlkampf zur Ehe geäußert. Weil das Grundgesetz die Ehe als Verbindung von Mann und Frau definiere, sei eine Erweiterung des Ehebegriffs auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften ausgeschlossen. S.a.: Armin Laschet: Grundgesetz enthält Eheverbot für Schwule und Lesben (02.02.2017)

» WDR-Lokalzeit Dortmund: Autonome gegen Neonazis - Politische Diskussion geplatzt

Videobericht zum Versuch des Schwulenreferats der TU Dortmund, eine Podiumsdiskussion zur Landtagswahl abzuhalten. S.a.: Dortmund: Umstrittene Wahl-Debatte des Schwulenreferats abgebrochen (02.02.2017)

» ND: AfD beklagt Ausschluss vom CSD

"Eine einseitige politische Positionierung" der Initiatoren des diesjährigen Christopher Street Days (CSD) beklagte am Freitag der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. S.a.: Berliner CSD fordert: "Mehr von uns - jede Stimme gegen Rechts!" (03.02.2017)

» "Gay-Gabi" auf Bild.de: Wieso ich lieber in Gay-Clubs gehe

Die Gay-Gabi erzählt in ihrer regelmäßigen Kolumne aus dem Leben als Frau, die einen schwulen besten Freund hat.

» Die Welt über das queere Kapstadt: Am Kap der Toleranz

Kapstadt ist das ideale Städteziel in Afrika für Gays und alle, die bunte Vielfalt lieben. Sogar Strände dürfen schwul sein. Und in den Szene-Bars feiern Heteros mit Homos

» Bild.de interviewt Ellen Page: "Was hältst du von Klischees, Ellen?"

Hollywoodstar Ellen Page (29) hatte ihr Coming-out im Jahr 2014 - seitdem gehört die Schauspielerin zu den großen Idolen der LGBT-Community und kämpft für ihre Rechte.

» zentralplus: Auf der Flucht und homosexuell - Ablehnung hoch zwei

Flüchtlinge haben mit vielen Vorurteilen und häufig auch Diskriminierung zu kämpfen. Doch was, wenn man den Grund für seine Flucht nicht beweisen kann? Und was, wenn man wegen seiner Sexualität selbst von Mit-Flüchtlingen nicht akzeptiert wird? Ein Iraner erzählt, wie es ihm ergangen ist.

» Deutschlandradio Kultur über Co-Parenting: "Wir teilen uns ein Kind"

Ein Kind mit einem schwulen Freund in Israel ist das nichts Ungewöhnliches. Kinderkriegen ist ein Gebot. Das gilt auch für Homosexuelle und Alleinstehende. Und so hat sich vor allem in Tel Aviv eine alternative Form der Elternschaft etabliert: Co-Parenting.

» Berliner Morgenpost: Zwei Mütter, ein Vater - ein schwieriges Familienmodell

Neue Formen des Zusammenlebens können zu Problemen führen, die vor Gericht landen. Das deutsche Familienrecht stößt in vielen Fällen an seine Grenzen

» Aargauer Zeitung über LGBT-Event: Spezielles Festival findet in Wittnau statt

Im Herbst färbt sich die Gemeinde "lila" die Jugendorganisation Milchjugend veranstaltet ein dreitägiges Kulturfestival, das auf Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender ausgerichtet ist.

» Bild.de: 5 LGBT-Serien, die du gesehen haben musst!

Welche Serie muss als nächste geschaut werden? BILD hat die besten und erfolgreichsten LGBT-Serien gesammelt!

03. Februar 2017

» Tagesspiegel: Wofür steht LGBTI?

LGBTI - diese Abkürzung steht für mehr als Lesben und Schwule. Doch an der Abkürzung gibt es auch Kritik. Eine neue Folge des Queer-Lexikons, mit dem der Queerspiegel wichtige Begriffe rund um die Geschlechter erklärt.

» jetzt.de: Schwule Jungs, fühlt ihr euch in Deutschland immer sicher?

Oder gibt es auch Momente, in denen es brenzlig wird?

» NZZ zur Zukunft nach Trump: Mehr Selbstkritik, bitte!

"Die Regenbogenflagge ist weißer als viele meinen."

» oe24.at über den Wiener FPÖ-Ball: Pilz provoziert mit Homo-Sager

Der Grünen-Politiker konnte sich einen Seitenhieb gegen den Akademikerball nicht verkneifen.

» Trier Reporter: Gleiche Rechte für kirchliche Arbeitnehmer

Gleiche Arbeitnehmerrechte für alle forderte die SPD-Fraktion in der jüngsten Stadtratssitzung

» Bild.de: Darum bietet Facebook über 60 Geschlechtsangaben an

Facebook ist das meist genutzte soziale Netzwerk weltweit mit einer ungeheuren Vielfalt unterschiedlicher Nutzer. Bei den persönlichen Angaben zum Geschlecht berücksichtigt Facebook diese Vielfalt und bietet mehr als 60 individuelle Lösungen an. Warum ist das so?

» derStandard.at: Nepalesisches Transgender-Model auf indischer Modenschau

Anjali Lama möchte andere Menschen aus sexuellen Minderheiten inspirieren

» Vienna.at über die SPÖ: Von wegen Homoehe

Gastkommentar von Johannes Huber. Die SPÖ-Linke ist tot. Das kommt im neuen Regierungsprogramm zum Ausdruck.