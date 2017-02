Ausgewählter Artikel:

» (05.02.2017) Buzzfeed: How France's Nationalist Party Is Winning Gay Support

France's National Front was once a symbol of bigotry throughout Europe, but now has a shot to win the presidency with growing support from LGBT voters. J. Lester Feder reports from Paris on what th...

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. Februar 2017

» magazin.hiv zum 70. Geburtstag von Guido Vael: "Der preussischste belgische Bajuware, den ich mir vorstellen kann"

Guido Vael, langjähriges Vorstands- und Ehrenmitglied der Deutschen AIDS-Hilfe, feiert am 5. Februar wieder einen runden Geburtstag. Bernd Aretz würdigt den Jubilar.

» Die Welt: Ruby Rose glücklich über "sehr gesundes Sexualleben"

In "Orange is the New Black" spielt sie die Stella. Im wahren Leben ist Ruby Rose mit einer Frau zusammen. Sie sagt, sie sei gender fluid in der Liebe nicht auf ein Geschlecht festgelegt.

» Die Welt: Trumps Gegner stecken in einem Nazi-Dilemma

Die amerikanische Opposition sucht verzweifelt nach einer Strategie gegen den neuen Präsidenten und seine Unterstützer. Aber Gewalt und verbale Radikalität werden seine Wähler sicher nicht umstimmen.

» Krautreporter interviewt Rachel Hills: Das Recht auf Unlust

So viel sexuelle Freiheit wie derzeit gab es noch nie. Oder? Die australische Journalistin und Bloggerin Rachel Hills glaubt das nicht. In ihrem Buch "The Sex Myth" beschreibt sie, wie umfassend die Frage nach dem "richtigen" Sex unser Leben bestimmt. Deswegen sind wir immer noch unfrei. Es haben sich nur die Vorzeichen geändert.

» düsseldorf queer: Es gab Diskriminierung von Lesben und staatliche Repression

Auf Einladung des Forums Düsseldorfer Lesben-, Schwulen- und Trans*-Gruppen hat die Historikerin Dr. Kirsten Plötz in ihrem gestrigen Vortrag die Repressionen gegen lesbische Liebe in der frühen Bundesrepublik beleuchtet.

» bento: Wie Lorenzo nach sieben Jahren Beziehung mit einer Frau merkte, dass er schwul ist

Als Lorenzo beschließt, dass er es sofort mit einem Kerl tun muss, ist er allein. Er hat Grindr schon 20 mal heruntergeladen und wieder gelöscht, jetzt aber will er es. Durch seine Adern rast Adrenalin, dann sagt er einem Mann zu, fährt hin. Sie haben Sex.

04. Februar 2017

» BR-Sendung "Quer" zum Streit um Sexualkunde: Der Homo Homo

Wenn man nicht schwul ist, sondern zum Beispiel durch den Schulunterricht schwul gemacht wird, dann stellt sich die Frage: Woher kam denn der erste Schwule, der alle anderen angesteckt hat? Der Homo Homo klärt auf. s.a.: Bayern: Kultusminister Spaenle verteidigt sein Treffen mit den Homo-Hassern (24.01.2017)

» ORF: Erleichterungen bei Verpartnerung ab 1. April

Ab 1. April gibt es Änderungen bei eingetragene Partnerschaften. Für gleichgeschlechtliche Paare, die sich das Ja-Wort geben, erleichtern sich damit vor allem bürokratische Schritte.

» RP Online: Ehe ist nicht nur eine Frage der Geschlechter

Man muss schon bei Adam und Evan anfangen, um zu begreifen, was Armin Laschet will. Der nordrhein-westfälische CDU-Chef hat sich im Wahlkampf zur Ehe geäußert. Weil das Grundgesetz die Ehe als Verbindung von Mann und Frau definiere, sei eine Erweiterung des Ehebegriffs auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften ausgeschlossen. S.a.: Armin Laschet: Grundgesetz enthält Eheverbot für Schwule und Lesben (02.02.2017)

» WDR-Lokalzeit Dortmund: Autonome gegen Neonazis - Politische Diskussion geplatzt

Videobericht zum Versuch des Schwulenreferats der TU Dortmund, eine Podiumsdiskussion zur Landtagswahl abzuhalten. S.a.: Dortmund: Umstrittene Wahl-Debatte des Schwulenreferats abgebrochen (02.02.2017)

» ND: AfD beklagt Ausschluss vom CSD

"Eine einseitige politische Positionierung" der Initiatoren des diesjährigen Christopher Street Days (CSD) beklagte am Freitag der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. S.a.: Berliner CSD fordert: "Mehr von uns - jede Stimme gegen Rechts!" (03.02.2017)

» "Gay-Gabi" auf Bild.de: Wieso ich lieber in Gay-Clubs gehe

Die Gay-Gabi erzählt in ihrer regelmäßigen Kolumne aus dem Leben als Frau, die einen schwulen besten Freund hat.

» WDR-Stichtag 4. Februar 1987: Todestag des Pianisten Liberace

Seine Fernsehshow fegt in den 50er Jahren die Straßen leer, er bekommt höhere Gagen als Elvis, hat in Las Vegas ein eigenes Museum. Liberace mischt Klassik und Pop, spielt für die Queen und den Papst. Sein Luxusleben ist legendär. Doch kein Mensch darf erfahren, wer er wirklich ist.

» Die Welt über das queere Kapstadt: Am Kap der Toleranz

Kapstadt ist das ideale Städteziel in Afrika für Gays und alle, die bunte Vielfalt lieben. Sogar Strände dürfen schwul sein. Und in den Szene-Bars feiern Heteros mit Homos

» Bild.de interviewt Ellen Page: "Was hältst du von Klischees, Ellen?"

Hollywoodstar Ellen Page (29) hatte ihr Coming-out im Jahr 2014 - seitdem gehört die Schauspielerin zu den großen Idolen der LGBT-Community und kämpft für ihre Rechte.

» zentralplus: Auf der Flucht und homosexuell - Ablehnung hoch zwei

Flüchtlinge haben mit vielen Vorurteilen und häufig auch Diskriminierung zu kämpfen. Doch was, wenn man den Grund für seine Flucht nicht beweisen kann? Und was, wenn man wegen seiner Sexualität selbst von Mit-Flüchtlingen nicht akzeptiert wird? Ein Iraner erzählt, wie es ihm ergangen ist.

» Deutschlandradio Kultur über Co-Parenting: "Wir teilen uns ein Kind"

Ein Kind mit einem schwulen Freund in Israel ist das nichts Ungewöhnliches. Kinderkriegen ist ein Gebot. Das gilt auch für Homosexuelle und Alleinstehende. Und so hat sich vor allem in Tel Aviv eine alternative Form der Elternschaft etabliert: Co-Parenting.

» Berliner Morgenpost: Zwei Mütter, ein Vater - ein schwieriges Familienmodell

Neue Formen des Zusammenlebens können zu Problemen führen, die vor Gericht landen. Das deutsche Familienrecht stößt in vielen Fällen an seine Grenzen

» Aargauer Zeitung über LGBT-Event: Spezielles Festival findet in Wittnau statt

Im Herbst färbt sich die Gemeinde "lila" die Jugendorganisation Milchjugend veranstaltet ein dreitägiges Kulturfestival, das auf Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender ausgerichtet ist.