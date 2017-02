Ausgewählter Artikel:

07. Februar 2017

» General-Anzeiger: Kinoreise zur "Mitte der Welt"

Im Rahmen der NRW-Schulkinowochen sprach Regisseur Jakob M. Erwa in der Filmbühne mit Zehntklässlern über seinen Film "Die Mitte der Welt". S.a.: 17 Jahre, schwul und die erste große Liebe (07.11.2016)

» Tagesspiegel über queere Berlinale-Filme: Spiegel im Spiegel

Bei der Berlinale laufen wieder viele queere Filme in der Konkurrenz um den Teddy-Award. Hier eine Auswahl von Programm-Highlights.

» Tagesspiegel: Fehlt Lesben beim Sex etwas?

Eine neue Folge unserer Kolumne Heteros fragen, Homos antworten. Diesmal geht es um die Frage, ob sich Lesben im Bett insgeheim nach einem Mann sehnen.

» Bild.de: Wieso ich mich nicht als Lesbe bezeichne

In ihrer Kolumne erzählt uns Felicia Mutterer vom straight-Magazin, wieso sie als Lipstick-Lesbe abgestempelt wird.

» ORF: Rotes Kreuz lässt Homosexuelle nicht Blut spenden

Männer, die mit einem anderen Mann Sex hatten, dürfen beim Roten Kreuz nicht Blut spenden. Im Gesetz ist ein derartiger genereller Ausschluss nicht vorgesehen. Experten können die strenge Regelung nicht nachvollziehen, noch dazu wo es zu wenige Blutkonserven gibt.

» NZZ: Das Eishockey und die Homosexualität

Als erste nordamerikanische Profiliga setzt sich die NHL für die Rechte der LGBT-Gemeinschaft ein.

» Zeit Online: Scham in Stolz verwandeln

Soziale Minderheiten und sozial Benachteiligte werden politisch gegeneinander ausgespielt. Sie müssen sich endlich solidarisieren und gemeinsam gegen Missachtung wehren.

» Deutschlandradio Kultur: Warum wir auch Trump weniger hassen sollten

Es wird wieder gehasst in der Gesellschaft - auf allen Seiten. Und die so dringend nötige Trennung von Gefühl und Verstand bleibt dabei auf der Strecke, meint die Publizistin Gesine Palmer. Ja, Hass sei wichtig, aber wohl dosiert.

» web.de über Jochen Bendel & Matthias Pridöhl: So fühlen sich die Ehemänner seit der Trauung

Nach rund drei Jahren haben sich Jochen Bendel und sein Freund Matthias Pridöhl im August 2016 das Ja-Wort gegeben. Jetzt berichtet der TV-Moderator, wie es sich unter Ehemännern miteinander lebt.

» Badische Zeitung: Zwei Premieren beim 50. Regenbogenkino

Die Filmreihe des Vereins OGays bringt Regisseur Jakob M. Erwa und seinen Film "Die Mitte der Welt" nach Offenburg.

» Süddeutsche.de: Fast nirgends in Deutschland so viele HIV-Diagnosen wie in München

Und noch mehr Menschen dürften das Virus in sich tragen, ohne davon zu wissen. Dabei können Medikamente inzwischen verhindern, dass sie andere anstecken

06. Februar 2017

» Stuttgarter Zeitung über ein Transgender-Paar: "Wir gehen beide zum Frauenarzt"

Warum passen zwei Menschen zusammen? In einer Serie sprechen besondere Paare über ihr Leben. Folge zwei: Marion und Nicki Bolten lieben sich jenseits aller Geschlechtergrenzen.

» correctiv.org zu den Gezi-Park-Protesten: Die Aktivisten von damals haben ihre Hoffnung verloren

Drei Jahre nach den Demonstrationen in Istanbul kommt u.a. Sedef Çakmak, LGBT-Aktivistin und Stadtratsabgeordnete von Beşiktaş, zu Wort.

» Missy Magazine: 4 Mütter, 1 Kind

Über Polyamorie und Elternschaft.

» Süddeutsche.de zur Halbzeitshow beim Super Bowl: Völlig gaga!

Politik und Sport gehören nicht zusammen? Was für ein Unsinn! Die Künstlerin Lady Gaga platziert ihre Botschaften in der Halbzeitshow des Super Bowl subtil.

» Berliner Woche: Homosexuelle Flüchtlinge lernen Deutsch in speziellem Kurs

In einem eigens für sie eingerichteten Kurs können homosexuelle und transgeschlechtliche Flüchtlinge Deutsch lernen.

» Deutschlandradio Kultur über eine Geschlechtsangleichung: Trucker Tracy reist nach Thailand

In keinem anderen Land der Welt leben offen sichtbar so viele Transsexuelle wie in Thailand. Und nirgendwo sonst werden so viele geschlechtsangleichende Operationen vorgenommen. Unterwegs mit Trucker Tracy, die diesen Schritt wagt.

» Luzerner Zeitung: Professor fordert besseren Schutz vor Diskriminierung

Diskriminierung Rasse, Behinderung oder sexuelle Orientierung: Ein Basler Professor will die Diskriminierung aufgrund solcher Kriterien im Arbeitsbereich explizit im Gesetz verbieten. Der Arbeitgeberverband winkt ab.

» Saarbrücker Zeitung über schwules Prinzenpaar: So offen ist die Faasend an der Saar

Bei Hinnehott herrscht jetzt ein schwules Prinzenpaar. Martin und Roland Hurt regieren seit einigen Wochen als Martin I. und Roland I. bei der Karnevalsgesellschaft in Naßweiler.

05. Februar 2017

» magazin.hiv zum 70. Geburtstag von Guido Vael: "Der preussischste belgische Bajuware, den ich mir vorstellen kann"

Guido Vael, langjähriges Vorstands- und Ehrenmitglied der Deutschen AIDS-Hilfe, feiert am 5. Februar wieder einen runden Geburtstag. Bernd Aretz würdigt den Jubilar.