09. Februar 2017

» Bild.de: Wieso Homo-Paare aus Deutschland flüchten

Boris Dittrich, LGBT-Experte von Human Rights Watch, über die Geschichte eines Frankfurter Paares, das im Ausland heiraten muss.

» Nollendorfblog: Zum Tod von Frank Zahn

Er wollte sich nicht auf Kosten seines Verlages profilieren, auch weil er fest der Überzeugung war, dass das alles zusammen gehört: Erotik und Kunst, Populäres und Sperriges, Aufklärung und Genuss. S.a.: Chef des Bruno Gmünder Verlags gestorben (09.02.2017)

» Tages-Anzeiger: Warum gibt es Homophobie?

Gesellschaftliche Normen und Ängste können zu Feindseligkeit gegenüber Homosexuellen führen. Die Antwort auf eine Leserfrage zum Thema Liebe und Sexualität.

» evangelisch.de über das biblische Buch Ruth aus queerer Sicht: Ruth und Naomi

Das biblische Buch Ruth ist aufgrund der großen Treue zwischen Naomi und ihrer Schwiegertochter Ruth bekannt geworden. Ich werde die Geschichte heute aus queerer Perspektive vorstellen und auslegen.

08. Februar 2017

» Bild.de spricht mit Dragqueen Candy Crash über einen Angriff in der U-Bahn: "Mir wurde speiübel vor Angst!"

Dragqueen Candy Crash machte vor Kurzem eine unangenehme Erfahrung in der U-Bahn: Mehrere Männer belästigten sie!

» LSVD Blog interviewt ZDF-Fernsehrätin Jenny Renner: Mit dem queeren Auge sieht man mehr

Seit Mai 2016 hat der LSVD Thüringen einen Sitz im ZDF-Fernsehrat. Jenny Renner, Sprecher*in des LSVD Thüringen und Deutschlands erste queere Fernsehrät*in im Interview. S.a.: Thüringen: Landtag schickt LSVD in den ZDF-Fernsehrat (20.05.2016)

» Bild.de: Schwuler Maibaum im Glockenbach wackelt

Der Mast am Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz im Glockenbachviertel ist Münchens einziger schwuler Maibaum. Doch heuer ist das Maibaumfest in Gefahr.

» Stuttgarter Zeitung: Verfolgt und gejagt - der Liebe wegen

Widernatürliche Unzucht so lautete der Vorwurf. Homosexuelle kamen in Haft, wurden kastriert und vergast. Eine private Initiative hat die Verfolgung von Minderheiten im Südwesten aufgearbeitet. Der Liebe wegen so heißt ihre Webseite, die Diskriminierung in bisher nicht gekannter Weise dokumentiert.

» evangelisch.de: Coming Out - alles ganz easy?

Wolfgang Schürger fand seinen ersten festen Freund war vor mehr als 25 Jahren. Ist ein Coming Out seitdem "ganz easy" geworden?

» Huffington Post: Wie fühlt sich Frausein im Körper eines Mannes an?

Die Geschichte von Nina geht ans Herz. Nina wurde als Mann geboren, aber fühlte schon immer als Frau. Lange lebte sie eine Lebenslüge, heiratete, wurde zweifacher Vater und brach schließlich gegen alle Widerstände und Ängste das Tabu.

» Blick am Abend: "Ich bin verliebt, aber er kann nicht sagen, dass er auch schwul ist. Was soll ich machen?"

Leserfrage an die Psychologin Caroline Fux

» Sachsen Fernsehen: Wie denken die Chemnitzer über das Thema Homo-Ehe?

In einer aktuellen Umfrage stehen 83 Prozent der Deutschen einer gleichgeschlechtlichen Ehe positiv gegenüber. Wir haben uns mal bei den Chemnitzer umgehört.

» watson: Beschimpft, terrorisiert, verprügelt - was die LGBT-Helpline täglich zu hören kriegt

Seit rund drei Monaten gibt es in der Schweiz eine LGBT-Helpline für von Hate-Crimes betroffene Homo- und Transsexuelle. Bastian Baumann leitet die Helpline. Zusammen mit über 30 ehrenamtlichen Mitarbeitern beratet er verängstigte Hilfesuchende. Auch er selber wurde schon Opfer eines Hassverbrechens.

» Tania Witte im ZEITmagazin: Sind wir nicht alle ein bisschen H?

Homosexuell zu sein war schon immer politisch. Das weiß nicht nur die junge Lesbe, deren Eltern Trump gewählt haben. Doch jetzt ist es auch ein Politikum, Frau zu sein.

» ze.tt: Toiletten für alle Geschlechter - mehr als nur ein Klo

Berlin lässt die Einrichtung von Toiletten für alle Geschlechter prüfen. Die CSU ist not amused. Aber auch Frauen üben Kritik am Konzept.

» Radio Bremen interviewt Sven Rottenberg: Polizist und Ansprechpartner für Homosexuelle bei der Bremer Polizei

Schwul-Sein bei der Polizei oder in der Bundeswehr? Das ist immer noch schwierig. Während seiner Zeit bei der Bundeswehr hat der 39-jährige Sven Rottenberg noch Kameraden und Vorgesetzte aus Angst angelogen, wenn es um sein Privatleben ging. Inzwischen arbeitet er bei der Bremer Polizei und setzt sich dafür ein, dass das Thema dort grundsätzlich sensibler behandelt wird.

07. Februar 2017

» Berliner Woche über das Kreuzberger Rathaus: Platz davor soll nach Anne Klein benannt werden

Bisher heißt die Anschrift des Rathauses Kreuzberg Yorckstraße 4-11. Sie soll in Anne-Klein-Platz 1-8 umbenannt werden.

» General-Anzeiger: Kinoreise zur "Mitte der Welt"

Im Rahmen der NRW-Schulkinowochen sprach Regisseur Jakob M. Erwa in der Filmbühne mit Zehntklässlern über seinen Film "Die Mitte der Welt". S.a.: 17 Jahre, schwul und die erste große Liebe (07.11.2016)

» Tagesspiegel über queere Berlinale-Filme: Spiegel im Spiegel

Bei der Berlinale laufen wieder viele queere Filme in der Konkurrenz um den Teddy-Award. Hier eine Auswahl von Programm-Highlights.