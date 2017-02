Ausgewählter Artikel:

» (10.02.2017) Westfälische Nachrichten: Auszeichnung als Schule der Vielfalt

Worte wie schwul oder lesbisch sollen nicht länger als Schimpfworte genutzt werden. Das Städtische Gymnasium in Ahlen sagt der Homophobie den Kampf an.

10. Februar 2017

» NZZ preist Hetero-Familie: Vater und Mutter

Es gibt immer mehr Sorten Eltern: zwei Väter, zwei Mütter, Freunde mit Kind. Warum ich trotzdem froh bin, mit einer Mutter und einen Vater herangewachsen zu sein.

» Deutschlandradio Kultur über queere Filme auf der Berlinale: Die feministische Revolution ist fast da

Filme wie "Una mujer fantástica", "Kometen" oder "The Misandrists" zeigen Leid und Glück von LGBT-Menschen, aber auch den normalen Alltag in ruhigeren Filmen - wie in "La Prima Sueca" oder "Karera ga Honki de Amu toki wa".

» LSVD Blog über schwulen Aktivisten aus Bangladesch: "Und ich mache trotzdem weiter"

Erfahrungen eines jungen schwulen Aktivisten aus Bangladesch

» puls-Transgender-Doku: Zwei Trans*jugendliche werden erwachsen

Seit zwei Jahren begleiten wir die Trans*jugendlichen Feli und Jim beim Erwachsen werden. Diesmal zeigt Jim Sebastian, wieso es für ihn noch immer schwer ist, passende Klamotten zu finden. Und Ariane erfüllt Feli einen langersehnten Traum.

» Podcast ohne Putzplan auf ze.tt mit Dragqueen Jurassica Parka: Ohne Schweiß kein Drag

Dragqueen Jurassica Parka ist mit ihrem Hund Putin zu Besuch. Es gibt eine Menge Ost-Sekt vom Späti gegenüber und wir reden über Ehe, Schweiß im Fummel und die Drag-Szene in Berlin.

» Handelsblatt interviewt Pinkstinks-Initiatorin: "Der Konsumterror zementiert unsere Rollenbilder"

Die Wutbewegung lehrt Werbegiganten wie Ströer das Fürchten macht sich aber auch bei Feministinnen unbeliebt. Ein Gespräch mit Initiatorin Stevie Schmiedel über GNTM, Rollenbilder, Hass im Netz und den verwirrten Mann.

» Süddeutsche.de über David Hockney: Zyklopen im Chlorblau

In den Sechzigern floh David Hockney aus der britischen Enge nach Los Angeles. Vor zehn Jahren kehrte er zurück. Die Londoner Tate Britain widmet ihm nun eine Retrospektive, die schon jetzt Rekorde bricht. S.a.: David-Hockney-Werkschau in London (09.02.2017)

» Spektrum der Wissenschaft über BDSM: Tu mir weh!

Trotz des Erfolgs von "Fifty Shades of Grey" werden Paare, die beim Sex auf Fesselspiele und Peitsche stehen, häufig schief angesehen. Zu Recht?

» tageszeitung.it über eine Rufschädigungsklage: "Lesbische Tänzerinnen"

Hans Lunger ist nach einer Anzeige von Alt-LH Luis Durnwalder wegen Rufschädigung zu einer Geldstrafe von 1.000 verurteilt worden. Und er muss 2.000 Euro Schadenersatz zahlen.

09. Februar 2017

» Schwäbisches Tagblatt zu §175: Helmut Kress wurde einst in Handschellen aus dem Tübinger Stadtplanungsamt abgeführt

Als 15-jähriger Bauzeichen-Lehrling wurde Helmut Kress im Technischen Rathaus wegen eines Liebesbriefs an einen Mann verhaftet. Oberbürgermeister Hans Gmelin hatte Kress 1961 wegen seiner möglichen Homosexualität angezeigt.

» Männer-Kommentar: Mit "Bild" ins crazy Regenbogenland

Szenetranse Nina Queer schreibt für "Queer Bild" über "Die Top-Themen der LGBT-Community". Na Hilfe. S.a.: Die "Bild"-Zeitung entdeckt das "andere Ufer" (03.02.2017)

» Bild.de: Wieso Homo-Paare aus Deutschland flüchten

Boris Dittrich, LGBT-Experte von Human Rights Watch, über die Geschichte eines Frankfurter Paares, das im Ausland heiraten muss.

» Nollendorfblog: Zum Tod von Frank Zahn

Er wollte sich nicht auf Kosten seines Verlages profilieren, auch weil er fest der Überzeugung war, dass das alles zusammen gehört: Erotik und Kunst, Populäres und Sperriges, Aufklärung und Genuss. S.a.: Chef des Bruno Gmünder Verlags gestorben (09.02.2017)

» Tages-Anzeiger: Warum gibt es Homophobie?

Gesellschaftliche Normen und Ängste können zu Feindseligkeit gegenüber Homosexuellen führen. Die Antwort auf eine Leserfrage zum Thema Liebe und Sexualität.

» evangelisch.de über das biblische Buch Ruth aus queerer Sicht: Ruth und Naomi

Das biblische Buch Ruth ist aufgrund der großen Treue zwischen Naomi und ihrer Schwiegertochter Ruth bekannt geworden. Ich werde die Geschichte heute aus queerer Perspektive vorstellen und auslegen.

08. Februar 2017

» Bild.de spricht mit Dragqueen Candy Crash über einen Angriff in der U-Bahn: "Mir wurde speiübel vor Angst!"

Dragqueen Candy Crash machte vor Kurzem eine unangenehme Erfahrung in der U-Bahn: Mehrere Männer belästigten sie!

» LSVD Blog interviewt ZDF-Fernsehrätin Jenny Renner: Mit dem queeren Auge sieht man mehr

Seit Mai 2016 hat der LSVD Thüringen einen Sitz im ZDF-Fernsehrat. Jenny Renner, Sprecher*in des LSVD Thüringen und Deutschlands erste queere Fernsehrät*in im Interview. S.a.: Thüringen: Landtag schickt LSVD in den ZDF-Fernsehrat (20.05.2016)

» Bild.de: Schwuler Maibaum im Glockenbach wackelt

Der Mast am Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz im Glockenbachviertel ist Münchens einziger schwuler Maibaum. Doch heuer ist das Maibaumfest in Gefahr.

» Stuttgarter Zeitung: Verfolgt und gejagt - der Liebe wegen

Widernatürliche Unzucht so lautete der Vorwurf. Homosexuelle kamen in Haft, wurden kastriert und vergast. Eine private Initiative hat die Verfolgung von Minderheiten im Südwesten aufgearbeitet. Der Liebe wegen so heißt ihre Webseite, die Diskriminierung in bisher nicht gekannter Weise dokumentiert.